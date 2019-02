Groenendijk ziet zwakke plekken bij Ajax: ‘Ze zijn blijkbaar ook te raken’

ADO Den Haag speelt zondagmiddag in eigen stadion tegen Ajax. De Amsterdammers kunnen zich in de titelstrijd geen misstap veroorloven, maar ADO-trainer Fons Groenendijk weet dat er kansen liggen tegen de ploeg van Erik ten Hag. In gesprek met ADO TV blikt de oefenmeester vooruit op de wedstrijd, waarin hij kansen ziet voor zijn ploeg. "Ik heb ook de wedstrijd ‘Heracles-uit’ gezien", aldus Groenendijk.

Ajax liet in de tweede seizoenshelft al punten liggen tegen Heerenveen (4-4), Feyenoord (6-2) en Heracles Almelo (1-0). ADO ruikt kansen tegen de titelkandidaat: "Ajax heeft natuurlijk een iets minder stabiele fase dan daarvoor", aldus Groenendijk. "Ze hebben geweldig gespeeld tegen Real Madrid, dan zit je echt op het puntje van je stoel. Dat is genieten. Maar ik heb ook de wedstrijd Heracles-uit gezien. Daar gaf Heracles een masterclass vooruit verdedigen. Het agressief bespelen van Ajax, overal op het veld."

De trainer van ADO neemt het duel tussen Heracles en Ajax dan ook als voorbeeld bij zijn eigen ploeg. "Die hebben ons wel een voorbeeld gegeven: zo kan het ook tegen Ajax. Ze zijn blijkbaar ook te raken. Dat is de laatste weken een paar keer gebeurd, met name in De Kuip", vertelt Groenendijk, die ook het kunstgrasveld in Den Haag aanhaalt. "Daar zijn ze daar ook niet allemaal fan van. Ik vind dat je altijd kans hebt, tegen wie je ook speelt. Maar hoe goed ben je zelf en hoe ver wil je gaan? Dat zijn allemaal zaken die zondag weer aan de orde komen."

Voor beide ploegen staat er zondagmiddag (12.30 uur) veel op het spel in het Cars Jeans Stadion. De thuisploeg staat met 27 punten uit 22 wedstrijden op de tiende plek en hoopt stiekem op een ticket voor de play-offs. Het gat met nummer zeven Heracles is op dit moment vijf punten. Ajax is met PSV verwikkeld in de strijd om de landstitel en staat vier punten achter de Eindhovenaren.