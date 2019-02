Hoe Icardi de kleedkamer ‘kwijtraakte’: ‘Je vrouw mag niet over mij praten’

Mauro Icardi was de afgelopen seizoenen zonder twijfel de beste en belangrijkste speler van Internazionale. Het gedrag van de Argentijn binnen en buiten de lijnen is echter zelden onbesproken in Italië en de spits bevindt zich op dit moment opnieuw in een mediastorm van ongekende omvang. I Nerazzurri besloten anderhalve week geleden namelijk om Icardi de aanvoerdersband af te nemen, waarna de aanvaller besloot om niet in actie te komen tijdens de Europa League-wedstrijden tegen Rapid Wien en het Serie A-duel met Sampdoria, terwijl hij zondagavond ook verstek laat gaan tegen Fiorentina. Icardi vierde afgelopen dinsdag bovendien zijn 26e verjaardag, maar die verjaring zal wat minder feestelijk zijn geweest dan die in voorgaande jaren.

Door Robin Bruggeman

De mijlpaal voor Icardi werd door Inter wel enigszins luister bijgezet met een post op social media, maar het kwam, tegen de gebruiken in, niet van een feestje op trainingscomplex Angelo Moratti. Icardi’s verjaardag werd overschaduwd door de nieuwe perikelen rondom zijn persoon, die veel te maken lijken te hebben met de manier waarop zijn vrouw en zaakwaarnemer Wanda Nara zich gedraagt op televisie en via haar social media-kanalen. De 32-jarige Argentijnse schuift elke week aan bij het Italiaanse programma Tiki Taka om daar over voetbal te praten en heeft het daarbij ook regelmatig over de club van haar echtgenoot. De manier waarop zij zaken naar buiten brengt die verder alleen in de kleedkamer worden besproken, strijkt echter veel ploeggenoten tegen de haren in en heeft naar verluidt nu ook tot het nieuwste conflict tussen Icardi en zijn club geleid.

Als belangenbehartiger van haar man voert Nara daarbij het woord tijdens de langdurige onderhandelingen over een nieuw contract voor Icardi. De spits leek zich afgelopen zomer al langer aan de Milanese club te gaan verbinden, maar uiteindelijk kwam het toch niet van een verlenging van zijn tot 2021 doorlopende contract. Met een transferclausule van 110 miljoen euro, geldig in de zomerse transferperiode, is Icardi voor een naar huidige maatstaven relatief bescheiden bedrag op te halen en het is Inter er veel aan gelegen om deze bepaling zo snel mogelijk te kunnen schrappen. De aanvaller werd de afgelopen jaren immers in verband gebracht met een transfer naar een aantal van de grootste clubs van Europa en op dit moment zouden Real Madrid, Manchester United en Juventus de situatie nauwlettend in de gaten houden.

Icardi werd in 2015 op zijn 22e aangewezen als aanvoerder.

Vijf miljoen euro

De achtvoudig international van Argentinië verdient daarnaast met een jaarsalaris van vijf miljoen euro een, vergeleken met andere spelers van zijn kaliber, in verhouding laag bedrag, wat bijdraagt aan de wens van het kamp-Icardi om zo snel mogelijk een nieuw contract te ondertekenen, óf aankomende zomer aan te sturen op een vertrek. De aanvaller mag zichzelf dan wel de bestbetaalde speler van Inter noemen, maar alleen in Italië al ontvangen Leonardo Bonucci, Gianluigi Donnarumma, Douglas Costa, Paulo Dybala, Juventus-nieuwkomer Aaron Ramsey en Cristiano Ronaldo meer dan de tweevoudig topscorer van de Serie A. Icardi en zijn entourage zetten dan ook hoog in en Inter heeft volgens berichten uit Italië te horen gekregen dat de goalgetter tien miljoen per seizoen wenst te gaan verdienen, terwijl de club vooralsnog niet verder lijkt te willen gaan dan een jaarlijkse gage van zeven miljoen euro.

Niet de moeizaam verlopende onderhandelingen zelf, maar alle zaken die eromheen spelen lijken er echter toe te hebben geleid dat Inter tot de beslissing is gekomen om doelman Samir Handanovic aan te wijzen als nieuwe aanvoerder. Nara liet in de afgelopen maanden in duidelijke en minder duidelijke bewoordingen publiekelijk haar onvrede over de gang van zaken blijken en een opmerking op televisie is nu ogenschijnlijk de druppel geweest die de emmer heeft doen overlopen. De Argentijnse stelde onlangs bij Tiki Taka dat die vijf miljoen euro extra per seizoen eigenlijk helemaal geen prioriteit had voor Icardi: “Nog meer dan een nieuw contract, zou ik willen dat Inter iemand aantrekt die in staat is om hem elke wedstrijd vijf goede ballen te geven”, was haar niet mis te verstane kritiek op de medespelers van haar echtgenoot. Dergelijke opmerkingen zullen in de kleedkamer van Inter bepaald niet met gejuich zijn ontvangen en de Italiaanse pers weet te melden dat Icardi in de afgelopen maanden steeds verder alleen is komen te staan.

Wanda Nara was eerder getrouwd met Maxi López en de twee kregen samen drie zoons.

Zijn onmacht om zijn medespelers te beschermen tegen de kritiek en onthullingen van Nara en andere media heeft er volgens La Gazzetta dello Sport toe geleid dat hij bijna geen medestanders meer over heeft en ‘praktisch in zijn eentje eet’, terwijl de Corriere della Sera weet toe te voegen dat het onlangs nog van een felle discussie kwam tussen Icardi en Ivan Perisic. “Zeg tegen je vrouw dat ze niet meer over mij moet praten op tv”, zou de Kroaat zijn aanvalspartner hebben toegebeten. Waar de rimpels die Icardi en Nara met hun gedrag veroorzaakten in de afgelopen jaren nog met de mantel der liefde werden bedekt, is er bovendien een nieuwe wind komen te waaien in het Giuseppe Meazza. Inter is sinds juni 2016 in handen van de Chinese Suning Holdings Group, die in oktober van het afgelopen jaar een nieuwe professionaliseringsslag maakte door Steven Zhang aan te stellen als voorzitter van de club. Hij haalde bovendien twee maanden geleden Giuseppe Marotta binnen als algemeen directeur en het lijkt de van Juventus overgekomen sportbestuurder te zijn geweest die uiteindelijk het laatste zetje aan de beslissing om Icardi de band af te nemen heeft gegeven.

Sempre Avanti

Het besluit om Icardi zijn verantwoordelijkheden als aanvoerder te ontnemen werd door een deel van de achterban van Inter met ontzetting ontvangen, maar een flink deel van de fans zal eveneens juichend op de banken hebben gestaan. De aanvaller is vanwege zijn voorgeschiedenis met Maxi López, die eerder getrouwd was met Nara en Icardi als een vriend beschouwde, een van de minst populaire voetballers van de Serie A, terwijl hij in het verleden ook opzichtig botste met de harde kern van zijn club. De spits maakte begin 2016 ruzie met de ultra’s van Inter na de 3-1 nederlaag tegen Sassuolo en kwam daar bijna twee jaar later in een veelbesproken passage in zijn autobiografie Sempre Avanti (Altijd Vooruit) op terug: “Ik deed mijn shirt en mijn broek uit om ze aan een kind te geven. Het is een schande dat een van de leiders van de ultra’s toen op hem afvloog, het shirt afpakte en het walgend naar mij teruggooide. Ik was woedend en wilde hem slaan voor wat hij had gedaan. Ik begon hem uit te schelden: ‘Klootzak, je doet alsof je heel wat bent tegenover een klein kind om een beetje stoer te doen voor de rest van de Curva. Je moet je schamen. Jullie moeten je allemaal schamen.’ Daarna gooide ik mijn shirt in zijn gezicht. De boel ontplofte, het was net het einde van de wereld. In de kleedkamer werd ik met applaus ontvangen alsof ik een held was”, gooide hij destijds olie op het vuur.

De statistieken van Icardi na bijna zes jaar Internazionale.

Icardi werd hierna door het bestuur van Inter gewaarschuwd dat hij mogelijk thuis opgewacht zou worden door leden van de harde kern, maar toonde zich hierdoor niet onder de indruk: “Ik was er klaar voor om hen stuk voor stuk tegemoet te treden. Misschien weten ze niet dat ik opgegroeid ben in Zuid-Amerikaanse achterbuurten met de hoogste misdaadcijfers van de wereld, mensen werden daar op straat vermoord. Hoeveel ultra’s zijn er? Vijftig? Honderd? Tweehonderd? Oké, neem dit op en laat het aan hen horen. Ik haal honderd criminelen uit Argentinië die hen ter plaatse zullen afmaken.” De Curva Nord reageerde op deze publicatie met een statement dat een aanvoerder van Inter zich niet op een dergelijke manier zou mogen uiten en sindsdien is het nooit meer helemaal goed gekomen tussen Icardi en de ultra’s van zijn club.

Na het besluit van anderhalve week geleden om Handanovic aan te wijzen als nieuwe aanvoerder werd de doelman tijdens het gewonnen Europa League-treffen met Rapid Wien begroet met gezang en de leus ‘er is maar één echte aanvoerder’. Afgelopen weekend ging er tijdens de wedstrijd tegen Sampdoria (2-1 winst voor Inter) bovendien een pamflet rond op de tribunes van het Giuseppe Meazza: “Inter en zijn fans verdienen dit gedrag niet. Zij verdienen geen spelers met een twijfelachtige inzet, die elke zes maanden de boel op zijn kop zetten en hun contract niet respecteren. Inter-fans kunnen het niet accepteren wanneer een speler beslist dat dit geweldige shirt niet genoeg meer is… We zullen Walter Zenga, Nicola Berti, Paul Ince, Julio Ricardo Cruz, Diego Simeone, Marco Materazzi, Samuel Eto’o en Andrea Ranocchia nooit vergeten. Zij waren misschien niet allemaal kampioenen of heiligen, maar tenminste wel echte mannen. Weg met de huurlingen bij Inter!”, waren de duidelijke woorden van de Curva.

Knieblessure

Icardi liet de wedstrijd tegen Sampdoria vanwege een vermeende knieblessure aan zich voorbijgaan, maar nam een paar dagen nadat de auto van Nara in Milaan met stenen werd bekogeld wel samen met zijn vrouw plaats op de tribune. De twee werden de paar keer dat zij op de grote schermen te zien waren getrakteerd op een snerpend fluitconcert en verlieten hun plaatsen al voordat het laatste fluitsignaal had geklonken. Of de kwestie Icardi binnen afzienbare tijd op een voor alle partijen bevredigende manier zal worden opgelost, is nu de vraag. Nara heeft Inter volgens de laatste berichtgeving van La Gazzetta dello Sport laten weten dat haar cliënt geen wedstrijden meer voor de club zal spelen zolang hij de aanvoerdersband niet terugkrijgt en Icardi zou bovendien excuses van de club willen ontvangen voor het ‘leed’ dat hem is berokkend. De club liet daarnaast woensdag via een officiële verklaring weten dat de aanvaller, voor zover vast te stellen valt, niet geblesseerd is: “Hij heeft een onderzoek gehad vanwege de pijn aan zijn rechterknie. Uit de resultaten van dit onderzoek kwamen geen significante veranderingen naar voren ten opzichte van een onderzoek voorafgaand aan het seizoen.”

Technisch directeur Piero Ausilio werkt achter de schermen hard aan een oplossing en is vooralsnog hoopvol dat de kwestie Inter geen schade zal berokkenen op de lange termijn: “Iedereen binnen de club is het eens met deze beslissing, hoe pijnlijk het ook was. De redenen zijn serieus en legitiem: er valt verder niets uit te leggen. Mauro blijft belangrijk voor ons. Hij heeft Inter nog steeds veel te bieden. We twijfelen niet aan zijn professionaliteit of zijn kwaliteiten als spits en daarom hoop ik dat hij nog lang bij ons zal blijven. ‘Ons’ is hier het sleutelwoord en we moeten doorzetten voor de bestwil van de club en ook die van de kleedkamer. We hebben maatregelen getroffen en dit was het laatste wat we wilden doen, nadat we in het verleden een aantal dingen hebben laten schieten. Het lijkt nu misschien alsof we een stap terug doen, maar wat de toekomst betreft zijn dit tien stappen vooruit. We gaan met Icardi in gesprek, al mogen we het daarbij niet hebben over gesprekken die de kou uit de lucht moeten halen. Er is nooit aan hem getwijfeld en hij is een geweldige speler. Als hij wil, zullen we voorwaarden stellen om verder te gaan. De contractbesprekingen zijn op geen enkele manier beïnvloed door deze gang van zaken, dat is een totaal ander onderwerp.”