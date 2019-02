‘Bergkamp met afstand de beste Nederlander in de Premier League ooit’

Dennis Bergkamp is de beste Nederlandse voetballer die ooit in de Premier League heeft gespeeld. Dat is de mening van de lezers van Voetbalzone, die onlangs hun stem uitbrachten. Ook Ruud van Nistelrooij en Robin van Persie zijn geliefd bij het publiek, maar volgen de oud-speler van Arsenal op gepaste afstand. Met meer dan de helft van de stemmen gaat the Non-Flying Dutchman er met de eerste plek vandoor.

De afgelopen dagen kon er op de voorpagina gestemd worden op de vraag: 'Wie is de beste Nederlander, die ooit in de Premier League heeft gespeeld?' Er werd uiteindelijk ruim 28.000 keer gestemd en Bergkamp kwam overtuigend naar voren als winnaar. Liefst 53 procent van de stemmen ging naar de oud-international. De aanvaller speelde tussen 1995 en 2006 voor Arsenal en werd in die periode drie keer landskampioen.

Twee andere grootheden volgen Bergkamp op ruime afstand. Van Nistelrooij is met vijftien procent van de stemmen de nummer twee en blijft Van Persie net voor. De aanvoerder van Feyenoord krijgt dertien procent van alle stemmen. Zowel Van The Man als RVP droeg het tenue van Manchester United. Van Nistelrooij speelde vijf seizoenen voor the Red Devils en werd een keer kampioen, terwijl Van Persie in drie jaar tijd een titel pakte.

Andere grote namen uit het heden en verleden moeten het doen met een bijrol. Arjen Robben en Edwin van de Sar krijgen ieder vier procent van de stemmen, Virgil van Dijk doet het met drie procent iets minder. Jimmy Floyd Hasselbaink en Jaap Stam eindigen met een percentage van 2 niet helemaal onderaan, waar Rafael van der Vaart, Edgar Davids en Marc Overmars slecht een procent van de stemmen kregen.