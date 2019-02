NEC laat overbodige verdediger transfervrij naar Finland vertrekken

Robin Buwalda is vertrokken bij NEC. De verdediger was overbodig bij de nummer vijftien van de Keuken Kampioen Divisie en vervolgt zijn loopbaan in Finland. Daar gaat hij aan de slag bij IFK Mariehamn, dat zich momenteel aan het voorbereiden is op het nieuwe seizoen in de Veikkausliiga. Ondanks dat Buwalda nog een contract tot het einde van dit seizoen had, heeft zijn nieuwe werkgever geen transferom hoeven te betalen aan NEC.

De 24-jarige Buwalda kon dit seizoen niet rekenen op veel speeltijd. De verdediger werd door trainer Jack de Gier slecht negen keer gebruikt. De Leidschendammer mocht deze winter al vertrekken uit Nijmegen, maar destijds kwam het niet tot een transfer. Nu zijn beide partijen wel van elkaar verlost en heeft Buwalda bij IFK Mariehamn een contract getekend tot het einde van 2020. In april gaat de Finse competitie van start.

Buwalda doorliep de jeugdopleiding van ADO Den Haag en maakte zijn eerste minuten in het betaald voetbal ook voor de Hagenaars. Vervolgens speelde de verdediger twee seizoenen op huurbasis bij VVV-Venlo in de Eerste Divisie. In 2016 maakte hij de overstap naar NEC, waarmee hij tijdens zijn eerste seizoen degradeerde uit de Eredivisie. De speelminuten van Buwalda werden in De Goffert steeds meer en daarom werd hij vorig seizoen verhuurd aan Go Ahead Eagles.

Nu is de rechtspoot verlost van NEC en gaat hij aan de slag in Finland. Zijn club IFK Mariehamn is gevestigd op Åland, een eilandengroep in de Oostzee. De club speelt sinds 2005 op het hoogste niveau en werd in 2016 landskampioen. Afgelopen seizoen ging die eer naar HJK Helsinki en eindigde IFK Mariehamn op een teleurstellende tiende plek met slechts twee punten meer dan TPS Turku. Die club degradeerde uit de Veikkausliiga.

