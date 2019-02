‘Ajax wil Portugees talent wegplukken uit jeugdopleiding Benfica’

Diogo Nascimento staat in de belangstelling van Ajax. De middenvelder speelt in de jeugdopleiding van Benfica, maar A Bola weet dat hij zomaar eens de overstap naar Amsterdam zou kunnen maken. De zestienjarige Nascimento lijkt indruk te hebben gemaakt op Amsterdamse scouts en hoeft niet veel te kosten, aangezien hij nog geen profcontract heeft ondertekend bij de club uit Lissabon.

Nascimento werd eerder deze maand zestien en speelt zijn wedstrijden bij Benfica Onder-17. Dit seizoen mocht hij echter al een aantal keer zijn kunsten laten zien bij het pronkstuk van de jeugdopleiding, Benfica Onder-19. De Portugees heeft bij O Glorioso nog geen profcontract en daarom zou Ajax op dit moment enkel een opleidingsvergoeding moeten betalen aan Benfica.

A Bola weet dat Ajax de speler al heeft bekeken en informatie over de jongeling heeft opgevraagd. Nascimento werd geboren in Leiria, maar ging iets zuidelijker aan de slag als voetballer. Hij speelde in Lissabon al bij Sporting Portugal en Belenenses. In 2014 liet hij die club achter zich om aan de slag te gaan in de jeugdopleiding van Benfica.

Vorige maand deed Ajax al zaken met Benfica. In de zoektocht naar een nieuwe keeper kwamen de Amsterdammers uit in Lissabon. Bruno Varela werd voor de rest van het seizoen op huurbasis overgenomen. In de huurovereenkomst is een optie tot koop bedongen.