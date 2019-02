‘Geroyeerde Tannane aast op avontuur in de Verenigde Staten’

Het management van Oussama Tannane is druk bezig om een nieuwe werkgever voor de buitenspeler te vinden. Mogelijk ligt de toekomst van de 24-jarige buitenspeler in de Verenigde Staten, zo meldt het Algemeen Dagblad. Tannane is na meerdere incidenten overbodig voor traniner Dick Advocaat en hoopt verlost te worden van zijn uitzichtloze situatie in de Galgenwaard.

Tannane wordt dit seizoen door Saint-Étienne verhuurd aan Utrecht. Zo heeft de aanvaller bij de Eredivisionist een verbintenis tot het einde van dit seizoen. Het is zeker dat trainer Advocaat geen beroep meer gaat doen op de Marokkaans international. Eind januari werd Tannane op non-actief gesteld na incidenten tijdens de training. Ook botste de vleugelspeler tijdens het thuisduel met Willem II (0-1 nederlaag) met het Utrechtse publiek en besloot Advocaat de deur voor Tannane dicht te gooien.

Aan het management van Tannane de zware taak het de speler elders onder te brengen. Utrecht kan hem doorverhuren, aangezien hij nog onder contract staat bij Saint-Étienne. Bij de Franse club ligt Tannane vast tot de zomer van 2020. Op korte termijn moet de negenvoudig Marokkaans international onderdak vinden in een land waar de transfermarkt nog open is. Dat zou de Amerikaanse Major League Soccer kunnen zijn. Die competitie begint op 2 maart en is een reële optie voor Tannane.

Het is niet de eerste keer dat Tannane zich onmogelijk maakt bij zijn werkgever. Zo werd hij al weggestuurd uit de jeugdopleidingen van Ajax en PSV. Na een periode bij Heerenveen werd hij ook bij Heracles Almelo uit de selectie gezet. Die club verruilde Tannane in 2016 voor Saint-Étienne, dat hem verhuurde aan Las Palmas en Utrecht. Dit seizoen kwam hij namens de ploeg van Advocaat tot vijftien wedstrijden in de Eredivisie en wist hij eenmaal tot scoren te komen.