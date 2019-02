‘Dat soort types moeten ze wegsturen, omdat ze Ajax kapotmaken’

Andy van der Meijde bespeurt weinig samenhang bij Ajax en noemt het spel na de winterstop wisselvallig. Daarnaast heeft de voormalig aanvaller van de club sterke aanwijzingen dat er via de zaakwaarnemer van een speler informatie uit de kleedkamer naar de pers wordt gelekt. Uit eigen ervaring weet hij hoe schadelijk dit is voor een groep.

Door Peter van Drunen

“Voor de winterstop was het gewoon fantastisch”, begint Van der Meijde in gesprek met DAZN. “Je wist dat Ajax er stond, maar nu lijkt het los zand. Ik heb gehoord dat er dingen aan de hand zijn, dat er dingen uit de kleedkamer in de pers terechtkomen”, vervolgt hij.

In bovenstaande video beschrijft Andy van der Meijde zijn liefde voor Ajax en vertelt hij over de problemen bij de club.

Valentijn Driessen, journalist van De Telegraaf, somde vorige week in zijn column oorzaken op voor de wispelturigheid van Ajax. Zo zou de transfer van Frenkie de Jong naar Barcelona voor scheve gezichten zorgen en zouden buitenlandse spelers moeite hebben met jongeling Matthijs de Ligt als aanvoerder. Daarnaast zouden salarisverschillen bij de club tot spanningen leiden.

Van der Meijde weet als geen ander hoe dodelijk het is voor een groep als dergelijke informatie, of die nu juist is of niet, naar buiten komt. De oud-international herinnert zich hoe een mol de sfeer verziekte bij Oranje op het EK van 2004. Zaken die binnenskamers besproken werden, stonden een dag later in alle kranten. “Het is verschrikkelijk als je elkaar niet meer kunt vertrouwen. Het hoeft niet eens van de spelers zelf te komen. Spelers hebben zaakwaarnemers met wie ze dingen bespreken. Als die zaakwaarnemer voor eigen bestwil een lijntje heeft met de pers, dan maakt hij zo’n club kapot natuurlijk. Dat gebeurt gewoon. Ten Hag wil een team smeden. Als er dan ontevreden spelers zaken naar de pers lekken, dan wordt het een moeilijk verhaal. Dat soort mensen moet je eigenlijk gewoon wegsturen en nooit meer toelaten.”