Nieuwe sponsordeal levert PSG 45 tot 65 miljoen euro per jaar op

Accor Live Limitless (ALL) is vanaf seizoen 2019/20 de nieuwe shirtsponsor van Paris Saint-Germain, zo communiceert de Franse topclub via de officiële kanalen. ALL is het zogenaamde lifestyle loyalty platform van de Franse hotelketen Accor en is de opvolger van Fly Emirates op het tricot van les Parisiens. De nieuwe sponsordeal betekent voor Paris Saint-Germain een forse financiële vooruitgang.

Fly Emirates betaalde een bedrag van 20 tot 25 miljoen euro per jaar voor een plaats op het shirt van Paris Saint-Germain en was sinds 2006 verbonden aan de club uit Parijs. ALL gaat nu naar verluidt tussen de 45 en 65 miljoen betalen als shirt- en hoofdsponsor van de huidige koploper van de Ligue 1, al zijn er officieel geen uitspraken gedaan over de duur of de waarde van de sponsordeal.

Nasser al-Khelaifi, voorzitter van Paris Saint-Germain, en Sebastien Bazin, algemeen directeur van de Accor Group, lichten de sponsorovereenkomst vrijdag waarschijnlijk verder toe. “De samenwerking brengt een pionier en leider in de horeca samen met de snelst groeiende voetbalclub ter wereld”, zo laat Paris Saint-Germain in een statement op de website weten. Onder de Accor Group vallen onder meer de hotels van Ibis, Novotel en Mercure. De hotelketen heeft ALL eerder deze week gelanceerd als het nieuwe loyalty-programma, waarmee vaste gasten worden beloond.

De nieuwe sponsordeal is erg belangrijk voor Paris Saint-Germain, zo schrijft L’Équipe. Les Parisiens moeten vrezen voor sancties van de UEFA vanwege het overtreden van de Financial Fair Play-regels. Door deze nieuwe overeenkomst wordt er jaarlijks een fors bedrag extra verdiend, wat voor ruimte zorgt op de begroting. Paris Saint-Germain heeft woensdag tevens een samenwerking aangekondigd met MSC Cruises, die op jaarbasis twee miljoen zal opleveren.