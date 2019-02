‘Emotionele’ Sané doet oude liefde pijn: ‘In de eerste helft had ik kippenvel’

Schalke 04 stevende woensdagavond lange tijd af op een verrassende overwinning op Manchester City in het heenduel van de achtste finales van de Champions League. Mede dankzij een treffer van Leroy Sané, die werd opgeleid door de Duitse club, bogen the Citizens een 2-1 achterstand in de laatste vijf minuten om in een 2-3 overwinning. De vleugelaanvaller geeft te kennen dat de treffer hem een dubbel gevoel bezorgde.

“Schalke heeft het ons heel, heel lastig gemaakt. Pep (Guardiola, red.) had ons goed voorbereid. Ik ken de club, het stadion en wist dat de fans de ploeg naar voren kunnen stuwen”, zegt Sané in gesprek met BILD. De vleugelaanvaller werd door Guardiola na 78 minuten spelen in het veld gebracht, toen Schalke nog op een 2-1 voorsprong stond. “Uiteindelijk ben ik blij dat ik ingebracht werd en hier heb kunnen spelen.”

“Het was heel emotioneel om terug te keren naar mijn oude thuis, waar alles is begonnen. Het was geweldig om in dit stadion te spelen, voor al die fans. Ik had kippenvel toen de supporters Schalke naar voren schreeuwden in de eerste helft”, gaat de Duitse vleugelaanvaller verder. “De return zal absoluut niet gemakkelijk worden, het ligt nog volledig open. Ik hoop nu dat we komende zondag onze eerste prijs van het seizoen kunnen pakken, als we in de EFL Cup-finale tegenover Chelsea staan. We zullen ons goed moeten voorbereiden.”

Manchester City kwam in Gelsenkirchen op voorsprong via Sergio Agüero, waarna Schalke de achterstand omboog in een 2-1 voorsprong dankzij twee benutte strafschoppen van Nabil Bentaleb. Nadat de bezoekers met tien man kwamen te staan door een rode kaart voor Nicolás Otamendi, leek het lastig te worden om nog met een goede uitgangspositie te vertrekken. Dankzij doelpunten van Sané en Raheem Sterling keerden the Citizens toch nog met een 2-3 overwinning huiswaarts.

“Het was een hele lastige wedstrijd, waarin we het onszelf moeilijk hebben gemaakt”, laat Sterling, de maker van de winnende treffer, na afloop weten tegenover BT Sports. “Met tien man hebben we karakter getoond. Er zitten enkele moeilijke wedstrijden tussen dit seizoen, je kan niet alles met 2-0 of 3-0 winnen. In deze fase van de Champions League kan de tegenstander je op ieder moment pijn doen. We hebben het hier fantastisch gedaan, laten zien dat we een geweldig team zijn en aangetoond wat we dit seizoen kunnen bereiken.”