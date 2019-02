Morata: ‘Als hij dat bij mij gedaan had, was het geen strafschop geweest’

Álvaro Morata viel woensdagavond met nog een halfuur op de klok in tegen Juventus en deed zijn oude werkgever al snel pijn met de ogenschijnlijke openingstreffer van Atlético Madrid. De goal van de Spanjaard werd echter na raadpleging van de VAR wegens een duw in de rug van Giorgio Chiellini geschrapt en Morata is van mening dat de Italiaan wel heel makkelijk naar de grond ging.

“Als hij bij mij had gedaan wat ik bij hem deed, was het geen strafschop geweest. Er was van mijn kant veel meer nodig om Chiellini tegen de grond te werken”, reageerde hij bij Rai Sport. Hoewel Morata een aantal mooie jaren doormaakte bij La Vecchia Signora, vierde hij zijn goal tegen zijn voormalige club wel: “Dat deed ik omdat het zoveel voor mij betekende, maar ik zou het niet opnieuw doen.”

“Ik wilde mijn oude fans begroeten, omdat ze veel voor mij hebben gedaan”, vervolgde hij zijn verhaal. Atlético was ondanks de afgekeurde goal van Morata met 2-0 te sterk voor Juventus, maar de spits rekent zich nog niet rijk: “Het is een belangrijke overwinning omdat Juventus een van de beste teams van de wereld heeft. Het zal echter niet eenvoudig worden in Turijn. In de return mag je niets uitsluiten, we moeten daar met zelfvertrouwen naartoe gaan.”

Federico Bernardeschi kwam als invaller bij de tegenstander binnen de lijnen en hij moest toegeven dat zijn ploeg een teleurstellende indruk maakte: “Helaas kregen we twee min of meer identieke goals tegen. We hebben ons afgelopen week voorbereid op hun standaardsituaties, maar we weten dat het in een wedstrijd altijd anders is. Nu hebben we nog negentig minuten om te bewijzen dat we het verdienen om in de Champions League te blijven. Er is teleurstelling, maar we weten ook dat het nog niet voorbij is.”