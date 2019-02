‘Zlatan heeft een goede tijd gehad bij Ajax, ik hoop dat ik hier ook succes heb’

De Graafschap verzekerde zich afgelopen week van de diensten van Nabil Bahoui. De 28-jarige Zweedse vleugelaanvaller was transfervrij, nadat hij zijn contract bij het Zwitserse Grasshopper Club Zürich had ingeleverd. Op aanraden van verschillende landgenoten, onder wie ex-Feyenoorder John Guidetti, liet Bahoui aanbiedingen uit de Championship links liggen voor een dienstverband bij De Graafschap.

“Zlatan heeft een goede tijd gehad bij Ajax. Ik hoop dat ik hier ook succes heb. Het aanvallende voetbal in Nederland past bij mijn speelstijl”, zegt Bahoui in gesprek met de Gelderlander. De aanvaller kent Zlatan Ibrahimovic van hun gezamenlijke tijd bij de Zweedse nationale ploeg. Als veelbelovende speler van AIK maakte Bahoui in 2014 zijn debuut voor Zweden. “Ik trok buiten het veld regelmatig op met Zlatan.”

“Ik kon het goed hem vinden. Nu heb ik hem al een tijd niet meer gesproken”, vervolgt de buitenspeler. Door zijn carrièreverloop verdween Bahoui, die acht interlands achter zijn naam heeft staan, uit beeld bij de Zweedse ploeg. In 2015 verliet hij AIK voor een lucratief avontuur bij het Saudische Al-Ahli. Vervolgens kwam hij via Hamburger SV bij Grasshoppers terecht. De Zwitserse club liet hem in de tussentijd nog een aantal maanden op huurbasis terugkeren bij AIK.

Eind januari leverde Bahoui zijn contract in Zwitserland in. “De club sprak uit voor Europees voetbal te willen gaan. Maar voor mijn gevoel lag de nadruk meer op het verkopen van jonge spelers. Dat is prima, maar ik wilde er het maximale uithalen. Het ging mij om de resultaten op het veld. Toen hebben we besloten dat het beter was dat ik zou vertrekken”, stelt de Zweed, die zich in Nederland graag wil bewijzen. “Ik wil laten zien wat ik waard ben en de club op die manier helpen om in de league te blijven.”