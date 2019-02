Schöne: ‘Ik gun hem na alle pech die hij bij Ajax had nog net wat meer’

Marcel Keizer begon zijn dienstverband bij Sporting Portugal met een serie overwinningen, maar inmiddels is de klad er een beetje in gekomen in Lissabon. Waar os Leões bij het aantreden van de Nederlander nog twee punten achter stonden op koploper FC Porto, is het gat nu opgelopen tot negen punten. John Heitinga hoopt echter Sporting geen overhaaste beslissingen gaat nemen.

“Ik hoop echt dat Marcel de tijd krijgt, want hij is in staat iets moois neer te zetten. Vraag dat maar aan Matthijs de Ligt, Carel Eiting en Frenkie de Jong”, laat hij optekenen door De Telegraaf. Keizer heeft naast Bas Dost in Portugal ook de beschikking over voormalig Ajacied Nemanja Gudelj en de twee kennen elkaar nog van hun gezamenlijke periode in bij Ajax. Heitinga denkt dat Gudelj veel respect heeft gekregen voor Keizer in de tijd dat de middenvelder met Jong Ajax mee moest trainen.

De Servisch international werd in die tijd teruggezet door Peter Bosz: “Van Nemanja weet ik ook zeker dat hij voor Marcel door het vuur gaat. Dat hij na een akkefietje met Bosz bij ons kwam, was voor hem geen reden minder hard, maar juist nóg veel harder te gaan trainen. En hij had oog voor de jonge spelers die hij met alle plezier op sleeptouw nam. Nemanja is een echte voorbeeldprof.” Lasse Schöne vervolgt de verrichtingen van Keizer in de Liga NOS eveneens op de voet en zag dat Sporting zondag een overtuigende 3-0 zege wist te boeken op nummer drie Sporting Braga.

De Deen hoopt dat dit resultaat voor een omslag kan zorgen: “Ik gun iedereen het allerbeste, maar Marcel na alle pech die hij bij Ajax had nog wat meer. Iedereen mag hem graag. Dus laten we hopen dat Braga het keerpunt was en dat die twee Nederlanders hem kunnen helpen op de weg naar boven.” Keizer neemt het met zijn ploeg donderdagavond in de Europa League op tegen Villarreal. De heenwedstrijd in Lissabon ging vorige week met 1-0 verloren.