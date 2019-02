Keuze voor Fledderus ‘niet makkelijker’: ‘Ik had hier wel wat uit te leggen'

Het Dagblad van het Noorden bracht woensdagochtend het nieuws naar buiten dat Mark-Jan Fledderus de nieuwe technisch directeur van FC Groningen wordt. In gesprek met TC Tubantia benadrukt de technisch manager van Heracles Almelo dat het geen uitgemaakte zaak is dat hij aan de slag gaat bij de Trots van het Noorden. Fledderus staat naar eigen zeggen voor een lastige keuze.

Dat Fledderus in gesprek is met FC Groningen, kwam hard aan in Almelo. Hij had het personeel van Heracles op de hoogte gesteld van de gesprekken met de huidige nummer negen van de Eredivisie, maar verder was de concrete interesse nog een goed bewaard geheim. “Ik had hier wel wat uit te leggen. Heel vervelend”, vertelt Fledderus aan het regionale dagblad. Hij had eigenlijk in alle rust willen nadenken over het aanbod van FC Groningen.

“Het wordt er nu niet makkelijker op. Ik kan er niet meer in stilte over nadenken, door dit nieuws is er veel onrust ontstaan bij beide clubs”, zo gaat Fledderus verder. De oud-middenvelder werkt pas een jaar als technisch eindverantwoordelijke in Almelo. “Ik moet nu snel met een antwoord komen, maar de focus ligt nu eerst op de wedstrijd tegen VVV. Na een weekeinde van bezinning zal ik laten weten wat mijn beslissing is geworden.”

“Ik heb hier bij Heracles de kans gekregen en heb het ontzettend naar mijn zin. Ik ben nog maar kort werkzaam in deze functie, maar wel lang bij Heracles”, stelt de oud-middenvelder, die gedurende zijn actieve loopbaan vier jaar voor FC Groningen speelde. Daarnaast is zijn vrouw afkomstig uit Groningen. “Haar familie woont daar, mijn vrienden ook. Er zitten ook veel positieve dingen aan FC Groningen. Ik vind het zeer moeilijk.”