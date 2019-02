‘Mark van Bommel laat op die manier zien dat hij gezag heeft’

PSV kwam afgelopen weekend niet verder dan een 2-2 gelijkspel tegen sc Heerenveen en Hirving Lozano maakte een groot deel van dat duel niet meer mee. De aanvaller werd in de rust aan de kant gehouden door trainer Mark van Bommel, die Cody Gakpo de kans gaf in het Abe Lenstra Stadion. Met het talent binnen de lijnen kwam PSV in de tweede helft nog terug van een 2-0 achterstand tegen de Friezen.

Huub Stevens denkt dat Van Bommel er goed aan heeft gedaan om de Mexicaan te slachtofferen: “Met zo'n wissel van Hirving Lozano afgelopen weekend laat hij zien dat hij gezag heeft en aanvoelt wat een wedstrijd nodig heeft. Natuurlijk is Lozano een topspeler, maar dan gaat het vooral om zijn individuele klasse en niet direct om de teamtaken”, vertelt hij aan het Eindhovens Dagblad.

“Zit hij totaal niet in de wedstrijd, dan kun je hem misschien maar beter een keer snel wisselen. Grote kans dat hij voor zondag nu helemaal op scherp staat”, vervolgt Stevens, doelend op de topper tegen Feyenoord, zijn verhaal. PSV ontvangt de Rotterdammers zondag in eigen huis, nadat het eerder dit seizoen onderuitging in De Kuip. Stevens verwacht ook in het Philips Stadion een beladen wedstrijd.

“Hoe hoog Feyenoord ook staat of hoeveel punten ze ook hebben, het is net als PSV-Ajax altijd een topper. Wedstrijden met een aparte sfeer, waarin het stadion vanaf de eerste seconde geladen is. Beide ploegen hebben nu wat problemen, maar ik verwacht zeker dat PSV thuis iets extra’s heeft”, sluit hij af.