‘Ook bij een goed resultaat van Ajax waren we niet akkoord gegaan’

Het besluit van de KNVB om de wedstrijd tussen Ajax en PEC Zwolle uit te stellen om de Amsterdammers meer rust te gunnen voor hun Champions League-wedstrijd tegen Real Madrid heeft ook in Zwolle tot ophef geleid. PEC-voorzitter Adriaan Visser is niet te spreken over de actie van de voetbalbond en is van plan om zich tegen de verplaatsing van de wedstrijd te verzetten.

“Dit is gewoon competitievervalsing en voor ons volstrekt onacceptabel. De KNVB dient voor een ordentelijk verloop van onze competitie te zorgen. Hierdoor krijgen wij ineens in een week tijd, in tegenstelling tot andere Eredivisionisten, drie competitieduels voor de kiezen”, is hij duidelijk in gesprek met de Stentor. PEC neemt het door de verplaatsing van het duel van 2 naar 13 maart in een week tijd nu op tegen AZ, Ajax en Excelsior.

Visser wijst daarnaast naar het feit dat het aanvangstijdstip van de wedstrijd, 18.30 uur, te vroeg zal zijn voor veel fans die mee wilden reizen naar de Johan Cruijff ArenA: “Dit is een waardeloos besluit.” PEC is bovendien nooit akkoord gegaan met de verplaatsing van het duel, zo laat de preses weten: “Voor de thuiswedstrijd tegen Real Madrid heeft Jan Bluyssen (manager competitiezaken, red.) contact gezocht en gevraagd of wij het als optie zouden zien om onze ontmoeting met Ajax te verplaatsen bij een goed resultaat van Ajax.”

“Ajax heeft verloren (1-2, red.). Dat is geen goed resultaat. En los daarvan, ook bij een goed resultaat waren we niet akkoord gegaan. Dat heb ik toen meteen gezegd.” Visser denkt dat de KNVB het persbericht meteen de deur uit heeft gedaan op het moment dat de bond toestemming kreeg van de UEFA en de gemeente Amsterdam: “Er is ook niet met ons naar alternatieven, zoals het verplaatsen van Ajax’ bekerduel met Feyenoord of onze wedstrijd tegen Excelsior, gekeken. Dit is belachelijk en hier laten we het niet bij.” PSV-directeur Toon Gerbrands liet zich woensdagavond laat al in soortgelijke bewoordingen uit over het besluit.