Jeffrey Bruma ziet enorme stunt tegen Man City door de vingers glippen

Manchester City heeft het eerste duel met Schalke 04 in de achtste finales van de Champions League op spectaculaire wijze gewonnen. Het elftal van manager Josep Guardiola keek vijf minuten voor tijd nog tegen een 2-1 achterstand aan, maar in de absolute slotfase werd het tij toch nog gekeerd: 2-3. Manchester City stond op dat moment al met een man minder op het veld, want Nicolás Otamendi was halverwege de tweede helft met rood van het veld gestuurd.

Met Jeffrey Bruma in een versterkte vijfmansdefensie had Schalke het zich voorgenomen om het aanvalsspel van Manchester City zo lang mogelijk te ontregelen. De Engelsen genoten echter vanaf het eerste fluitsignaal een overwicht in de Veltins-Arena en hadden uiteindelijk slechts achttien minuten nodig om op voorsprong te komen. Salif Sané werd onder druk aangespeeld door doelman Ralf Fährmann, waarna de verdediger uit Senegal de bal verspeelde aan David Silva. Laatstgenoemde legde de bal oog in oog met Fährmann af op Sergio Agüero, die vervolgens simpel kon scoren: 0-1.

Manchester City leek voor een probleemloze avond te staan, maar Schalke wist de wedstrijd in de slotfase van de eerste helft volledig te kantelen. Nabil Bentaleb tekende in minuut 38 vanaf de strafschopstip voor de gelijkmaker, nadat de videoscheidsrechter (VAR) een handsbal van Otamendi had waargenomen, en in de slotminuut van de eerste helft mocht de Algerijnse middenvelder opnieuw aanleggen vanaf elf meter, ditmaal na een overtreding van Fernandinho. Bentaleb bewees oog in oog met Ederson Moraes weer over stalen zenuwen te beschikken en was er zo verantwoordelijk voor dat Schalke met een 2-1 voorsprong aan de thee kon.

In de tweede helft veranderde het spelbeeld nauwelijks. Een dominant Manchester City zocht geduldig naar een opening in de defensie van Schalke, maar de ploeg van trainer Domenico Tedesco verdedigde gegroepeerd en hoefde in de eerste twintig minuten na rust geen grote kansen weg te geven. Halverwege het tweede bedrijf stapelden de problemen van Manchester City zich verder op: Otamendi vergreep zich aan Guido Burgstaller, waarna de Argentijnse verdediger met zijn tweede gele kaart van de avond van het veld werd gestuurd door arbiter Carlos del Cerro Grande.

Guardiola greep na het wegsturen van Otamendi direct in: David Silva werd naar de kant gehaald ten faveure van Vincent Kompany. Even later werd ook Leroy Sané nog van stal gehaald en hij zorgde vijf minuten voor tijd hoogstpersoonlijk voor de 2-2. Sané, die twaalf minuten voor tijd was ingevallen voor Agüero, mocht vanaf ruim twintig meter aanleggen voor een vrije trap en produceerde vervolgens een schitterende uithaal die Fährmann te machtig was. The Citizens leken daar genoegen mee te moeten nemen, maar in de laatste minuut van de officiële speeltijd zorgde Raheem Sterling ook nog voor de 2-3. Hij rondde af na een lange bal van nota bene Ederson.