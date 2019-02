Vrije trap Di María hoogtepunt bij ruime overwinning PSG

Paris Saint-Germain heeft woensdagavond een ruime overwinning geboekt in de Ligue 1. De Franse koploper rekende op eigen veld simpel af met Montpellier: 5-1. Door de overwinning heeft het elftal van trainer Thomas Tuchel een voorsprong van 15 punten op achtervolger Lille, dat tevens een wedstrijd meer gespeeld heeft.

PSG moest het nog altijd stellen dankzij Edinson Cavani en Neymar, maar het gemis van de twee supersterren deed zich amper voelen voor de koploper. Het team van Tuchel begon prima aan de wedstrijd en had uiteindelijk slecht dertien minuten nodig om de score open te breken. Dani Alves bracht de bal scherp voor het doel van Montpellier, waarna verdediger Layvin Kurzawa de bal op overtuigende wijze tegen de touwen kopte: 1-0.

Daarmee leek er geen vuiltje aan de lucht voor PSG, maar de bezoekers wisten na precies een halfuur voetballen toch op gelijke hoogte te komen. Florent Mollet mocht aanleggen voor een vrije trap en verraste Gianluigi Buffon uiteindelijk in de korte hoek: 1-1. PSG voerde het tempo daarna echter nog even op en ging dankzij Ángel Di María alsnog met een nipte voorsprong aan de thee. Een fraaie vrije trap van de Argentijnse creatieveling zeilde via de onderkant van de lat binnen.

Kort na de onderbreking was Kylian Mbappé dicht bij de 3-1, maar hij stuitte op doelman Benjamin Lecomte. Aan de overzijde voorkwam Buffon de gelijkmaker van Vitorino Hilton. Montpellier bleef lang in de wedstrijd, maar in de laatste twintig minuten moest de ploeg alsnog capituleren. Christopher Nkunku zorgde uit een hoekschop voor de 3-1, Hilton schoot de bal in eigen doel en Kylian Mbappé scoorde via het lichaam van een tegenstander.