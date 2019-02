‘Napoli denkt naast komst van PSV’ers ook nog altijd aan deal met Ajax’

Steven Bergwijn en Hirving Lozano werden al langer in verband gebracht met Napoli en woensdag wist de Corriere dello Sport daaraan toe te voegen dat ook Gáston Pereiro zich mag verheugen op belangstelling van i Partenopei. Volgens de Italiaanse sportkrant denken de Napolitanen echter niet alleen aan een deal met PSV, aangezien Kasper Dolberg ook hoog op de verlanglijst zou staan.

Dolberg werd in het verleden al meerdere malen gelinkt aan een overstap naar het Stadio San Paolo en Napoli is de Deen sindsdien niet uit het oog verloren. De 21-jarige spits maakt vooralsnog een wisselvallig seizoen door bij Ajax, maar dit schrikt Napoli naar verluidt niet af. De club zou zelfs een, niet nader gespecificeerd, ‘hoog bedrag’ overhebben voor de tienvoudig Deens international.

Dolberg ligt nog tot medio 2022 vast in de Johan Cruijff ArenA en schippert dit seizoen tussen de bank en de basis. De aanvaller kwam tot nu toe 16 keer in actie in de Eredivisie en wist 9 keer te scoren in de Nederlandse hoogste afdeling. De jongeling zou overigens ook op het lijstje staan bij Arsenal en Manchester United.