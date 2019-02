Piqué haalt uit: ‘Gelukkig is Real Madrid niet actief in andere sporten’

Barcelona en Real Madrid zijn in het voetbal concurrenten en ook in andere takken van sport zijn de clubs gezworen rivalen. Afgelopen weekeinde stonden zij tegenover elkaar in de finale van het Spaanse basketbaltoernooi, waarin Barcelona uiteindelijk met minimaal verschil aan het langste eind trok (93-94). Na afloop van die wedstrijd werd er vanuit het kamp van Real Madrid volop kritiek geuit op de arbitrage en dat is in het verkeerde keelgat geschoten bij Gerard Piqué.

"Het geklaag van Real Madrid komt niet alleen voor in het voetbal, want ook in het basketbal wordt er nu geklaagd. Gelukkig zijn zij niet actief in andere sporten, want anders hadden we ook geleden in het hockey en het handbal", vertelt de verdediger van Barcelona na afloop van het Champions League-duel met Olympique Lyon (0-0) aan diverse Spaanse media. Piqué wijst op de wedstrijd die Real Madrid eerder deze maand in LaLiga speelde op bezoek bij stadsgenoot Atlético Madrid.

De Koninklijke zegevierde uiteindelijk met 1-3, mede door een discutabel toegekende strafschop, die werd benut door Sergio Ramos, en een afgekeurd doelpunt van Atlético. "Ze reizen af naar het Wanda Metropolitano, worden daar overduidelijk geholpen door de arbitrage en houden dan wel hun mond", stelt Piqué.

De stopper maakt van de gelegenheid ook nog gebruik om ploeggenoot Luis Suárez een hart onder de riem te steken; de Uruguayaanse spits kwam tegen Olympique Lyon opnieuw niet tot scoren en is inmiddels al langer dan 24 uur zonder doelpunt in een uitwedstrijd in de Champions League. "Als je in iets mindere vorm verkeert, kun je een obsessie ontwikkelen, maar als Suárez één ding bewezen heeft, is het wel dat hij enorm veel doelpunten kan maken."