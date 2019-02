Mourinho: ‘Kans dat ze eruit vliegen is net zo groot als kans dat ze CL winnen’

Juventus wordt gezien als een van de grote favorieten voor de eindzege in de Champions League. La Vecchia Signora heeft het echter niet getroffen met de loting van de achtste finales, aangezien Atlético Madrid als tegenstander uit de koker kwam gerold. José Mourinho vindt het moeilijk om te voorspellen welke van deze twee ploegen door gaat stoten naar de kwartfinales van het miljardenbal.

“Ik denk dat Juventus de Champions League kan winnen. Ze hebben Cristiano Ronaldo en zijn zo hongerig naar deze prijs. Het zou echter ook geen enorme verrassing zijn als ze eruit vliegen tegen Atlético Madrid, omdat dat ook een team is met grote ambities”, liet de momenteel werkloze oefenmeester optekenen door TeleRadioStereo.

“Atlético Madrid heeft enorm geïnvesteerd om ervoor te zorgen dat ze de finale in hun eigen stadion kunnen spelen. Het ziet er misschien niet uit alsof ze goed voetbal spelen, maar we weten allemaal hoe Diego Simeone het spelletje ziet. Hij heeft getalenteerde spitsen die het verschil kunnen maken en daarom denk ik dat de kans dat Juve de Champions League wint net zo groot is als de kans dat ze er voor de kwartfinales uitgaan.”

Atlético won vorig seizoen de Europa League, maar zal die titel dit seizoen niet prolongeren. Mourinho ziet echter wel een aantal favorieten voor het tweede Europese bekertoernooi: “Als een team gebouwd is voor de Champions League nu meedoet aan de Europa League, moet de eindzege het doel zijn. Dat was toen ook zo met mijn Manchester United. Daarom moet Internazionale hetzelfde nastreven, net als Napoli, Chelsea en wie er doorgaat van Lazio en Sevilla. Ik geloof dat de trofee gewonnen moet worden door een van deze teams.”