‘Ik moet het gevoel hebben dat ik nog heel lang bij Chelsea werk’

Maurizio Sarri zegt nog niets van Chelsea te hebben gehoord over een eventueel ontslag. De Italiaanse hoofdtrainer van the Blues ligt onder vuur na de tegenvallende resultaten van de laatste weken. Sarri zou in de EFL Cup-finale van zondag tegen Manchester City een allerlaatste kans krijgen om de boel om te draaien.

Manchester United bleek maandag te sterk in de FA Cup (0-2) en na afloop van het duel werd Sarri uitgefloten door de supporters van Chelsea. Zelf is hij niet met een afscheid bezig. "Ik moet voor mezelf het gevoel hebben alsof ik hier nog heel lang trainer ben. Anders kan ik niet werken", zegt Sarri op de persconferentie voorafgaand aan het Europa League-duel met Malmö FF van donderdag.

“Of dat ook echt zo is, dat weet ik niet, maar ik werk altijd met een visie die gebaseerd is op de lange termijn”, zegt de trainer, die meent dat een omslag zeker mogelijk is. “In het voetbal kan alles in een dag veranderen. Op dit moment is het inderdaad lastig voor ons om drie of vier wedstrijden op rij te winnen, maar alles is mogelijk”, weet hij. “We moeten voor nu proberen hard te werken en snel goede resultaten neer te zetten. Met wat meer vertrouwen zijn we tot enorm veel in staat.”

De EFL-finale tegen Manchester City van zondag zou de laatste kans zijn voor Sarri om zijn ploeg weer aan de praat te krijgen. Naar eigen zeggen heeft de veelbesproken oefenmeester nog niet gesproken met clubeigenaar Roman Abramovich over een eventueel ontslag. “Nee, ik heb deze week niet met ze gepraat”, is hij stellig. Donderdag hoopt Sarri zich met Chelsea te plaatsen voor de achtste finale van de Europa League, na een eerdere 1-2 zege op Malmö in Zweden.