Real Madrid zet Gareth Bale in als ruilwaar

Juventus heeft een afspraak gepland met zaakwaarnemer Jorge Mendes om het te hebben over Rúben Dias. De rijzende ster van Benfica is voor 45 miljoen euro op te halen. (Tuttosport)

De verhuurperiode van Jorge bij FC Porto lijkt voortijdig ten einde te komen. De linksback, eigendom van AS Monaco, wordt tot het einde van het seizoen gestald bij Santos. (Globo Esporte)

Giacomo Bonaventura is nog herstellende van een zware blessure, maar mag zich verheugen op een nieuw contract bij AC Milan. Zodra de aanvallende middenvelder weer op het veld staat, wil de club met hem om te tafel. (Tuttosport)