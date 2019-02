‘Personeel van Anderlecht is bang en mijdt Fred Rutten bewust’

Fred Rutten heeft zich niet geliefd gemaakt in zijn eerste weken bij Anderlecht, zo schrijft Sport/Voetbalmagazine woensdag. Het Belgische tijdschrift stelt dat Rutten volgens insiders een 'schrikbewind' voert bij zijn nieuwe club. De trainer zou geen goede relatie onderhouden met het personeel en wordt gezien als de tegenpool van zijn joviale voorganger Hein Vanhaezebrouck.

Rutten debuteerde op 20 januari met een 1-0 nederlaag bij AA Gent; nadien boekte hij twee zeges, remiseerde hij tegen Zulte-Waregem en verloor zijn ploeg van Standard Luik. De resultaten zijn dus wisselvallig te noemen en ook intern heeft Rutten 'de perceptie tegen'. "Mensen van de sportieve en medische omkadering zijn zo bang dat ze hem bewust mijden. Daarnaast zou hij jeugdspelers of werknemers die hij alle dagen kruist voorbijlopen zonder dag te zeggen", aldus Sport/Voetbalmagazine.

Rutten wordt door andere betrokken personen omschreven als een introvert type. Dat beeld strookt met 'hetgeen hij zelf prijsgaf tijdens zijn persvoorstelling op 7 januari', roept het magazine in herinnering. "Hij kwam toen over als een man die naar zijn woorden moest zoeken en van wie het angstzweet uitbreekt bij een vervelende vraag. Een ding staat wel vast: Rutten zal zijn stempel hebben gedrukt in het Vanden Stockstadion. Ongeacht of hij al in de zomer al dan niet bij Anderlecht vertrekt."

Anderlecht heeft niet bekendgemaakt voor hoe lang Rutten in januari tekende. Paarswit kwam bij hem uit nadat pogingen bij onder meer Phillip Cocu en Frank de Boer niets opleverden. Anderlecht staat in de Pro League op een teleurstellende zesde plaats. Aan het eind van de rit is die plek net genoeg voor deelname aan de play-offs, waarin de landstitel en de plekken voor Europees voetbal op het spel staan.