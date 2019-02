Emery reageert: ‘Hij moet er staan, zonder geblesseerd of ziek te zijn’

Mesut Özil kwam de afgelopen drie wedstrijden niet voor in de plannen van Arsenal-trainer Unai Emery. De Duitse middenvelder is volgens de oefenmeester niet fit genoeg om in actie te komen voor zijn club en moet het op de training laten zien. Emery verwacht meer van Özil en hoopt hem snel weer aan de praat te krijgen.

Zonder de spelmaker ging Arsenal vorige week in de Europa League onderuit tegen BATE Borisov (1-0). Het ontbreken van Özil kwam de trainer op veel vragen over de gesteldheid van zijn pupil te staan. Emery zegt met hem gesproken te hebben. “Ik heb hem verteld dat ik van hem verlang dat hij constanter wordt, ook op de training”, zegt de oefenmeester daags voor de return tegen de Wit-Russen. “De sleutel voor zijn terugkeer in het elftal ligt in zijn hand. Het is aan hem wanneer hij weer belangrijk voor ons wordt”, tekent PA Sport op.

Emery wil dat Özil zich herpakt en snel weer topfit raakt. Dan is een plek in het elftal weer een optie. “Hij moet er weer helemaal staan. Zonder dat hij geblesseerd of ziek is. Als dat lukt, dan denk ik dat we de beste Mesut weer snel bij ons hebben”, spreekt Emery zijn hoop uit. “Hij is op de goede weg, heeft deze week keihard gewerkt. Daar moet hij mee doorgaan, want alleen dan kan hij de ploeg helpen in belangrijke wedstrijden.”

Arsenal neemt het donderdagavond in eigen huis op tegen BATE en moet dus een achterstand goedmaken om toch door te komen in de Europa League. “We zullen na het resultaat van vorige week negentig minuten, en misschien wel langer, scherp zijn en alles geven”, blikt Emery vooruit. “Het is een enorm belangrijke wedstrijd en we hopen op een geweldige sfeer in ons stadion. Met onze supporters achter ons weet ik dat onze spelers tot veel in staat zijn.”