Mislukte Ajax-transfers: twintig spelers die niet naar Amsterdam kwamen

Ajax was in januari druk bezig om Diego Lainez naar de Johan Cruijff ArenA te halen. Real Betis mengde zich plots in de strijd en de Mexicaanse Messi koos voor de club uit Sevilla. Niet voor het eerst grepen de Amsterdammers naast de komst van een transferdoelwit. In de meeste gevallen ging een transfer niet door vanwege inmenging van andere clubs. Ajax wilde of kon de strijd niet aan met de concurrentie, waarna vaak werd teruggevallen op alternatieven of spelers uit de eigen jeugdopleiding. We doken de geschiedenisboeken in en bladeren door een vol hoofdstuk met mislukte Ajax-transfers. Een overzicht van twintig spelers die niet naar Ajax gingen.

Diego Lainez: Club America - Real Betis

Begin januari van dit jaar leek alles erop te wijzen dat Ajax zich zou gaan versterken met Lainez. Dat hij circa vijftien miljoen euro moest gaan kosten nam de Amsterdamse club voor lief. Het Mexicaanse talent wilde zelf ook graag naar Ajax en alles leek in kannen en kruiken. Echter, Real Betis toonde ook interesse en zette met de Mexicaan Andrés Guardado een joker in. Zijn rol bleek de doorslaggevende factor. De aanbieding van Ajax was immers ongeveer gelijk met die van de club uit LaLiga. Volgens De Telegraaf is de Nederlandse topclub liefst anderhalf jaar bezig geweest met het aantrekken van Lainez.

Richarlison: Fluminense – Watford

In de zomer van 2017 kon Ajax wel een aanvallende versterking gebruiken. Het Braziliaanse talent Richarlison stond bovenaan het lijstje van directeur spelersbeleid Marc Overmars en het leek een kwestie van tijd voordat de spits gepresenteerd zou worden. Er was zelfs een persoonlijk akkoord. Premier League-club Watford meldde zich uit het niets, wapperde met wat biljetten en Ajax bleef met lege handen achter. Watford kocht hem voor 12,5 miljoen euro en verkocht hem een jaar later voor bijna 40 miljoen euro aan Everton. "Als Watford niet was langsgekomen, zou hij zeker naar Ajax toe zijn gegaan”, zei zijn zaakwaarnemer Renato Velasco tegenover Globo Esporte.

"Ajax deed in januari al een officiële aanbieding. Later kwamen er aanbiedingen van Palmeiras, opnieuw Ajax en Watford. Internazionale had ook interesse, maar die club mocht geen buitenlanders meer halen”, legde Velsco uit. “Ze wilden hem huren aan Sampdoria, maar met die club bereikte Inter geen akkoord. Anders zou Inter ook 12 miljoen euro hebben betaald. Het bod van Ajax bedroeg 10,5 miljoen euro plus 1,5 miljoen euro aan bonussen. Dat waren niet de beste voorwaarden. Voor die bonussen moest hij bijvoorbeeld in 65 procent van de wedstrijden spelen. Watford kwam daarna met een aanbod en dat was voor Fluminense beter. De Portugese trainer heeft ook een grote rol gespeeld, want het kan moeilijk zijn om je aan te passen. Dan is het fijn om dezelfde taal te spreken."

Leon Bailey: KRC Genk – Bayer Leverkusen

Tot drie keer toe greep Ajax naast de komst van de Jamaicaan. In 2014 liep Bailey stage in Amsterdam en de pijlsnelle en behendige buitenspeler maakte een uitstekende indruk. De van de Phoenix All Stars Football Academy afkomstige aanvaller kreeg geen werkvergunning omdat hij nog geen achttien jaar was en dus vertrok hij naar AS Trencin, de club waarmee Ajax van 2012 tot medio 2015 een samenwerkingsverband had. Zodoende leek het erop dat Bailey in een later stadium alsnog naar Ajax zou gaan. In 2015 wilde Ajax hem overnemen, maar ging hij naar KRC Genk. “De mensen in Amsterdam kregen onderling ruzie”, verklaarde Bailey later in FourFourTwo. Een jaar later, in de zomer van 2016, meldde Ajax zich bij Genk. Bedragen van rond de elf miljoen euro gingen de ronde, maar het bleek niet genoeg. Een half jaar later, eind januari 2017, legde Bayer Leverkusen circa 13,5 miljoen euro op tafel en tekende Bailey bij de Bundesliga-club. Inmiddels wordt hij in verband met de grootste clubs uit Europa en verlengde hij tussentijds tot medio 2023.

Virgil van Dijk: FC Groningen – Celtic

Mike van der Hoorn en Van Dijk waren in 2013 twee grote talenten op de Nederlandse velden. Ajax ging de markt op voor een verdediger en koos voor eerstgenoemde, die was doorgebroken bij FC Utrecht. Aan dat besluit denkt men in Amsterdam liever niet terug. “In de zomer van 2013 wilde ik hogerop”, legde Van Dijk vorig jaar uit in een interview met Helden. “De logische stap was om eerst naar een topclub in Nederland te gaan en daarna naar het buitenland. Dat wilde ik ook. Ik stond open voor zowel Ajax, Feyenoord als PSV. Ik weet dat Ajax twijfelde tussen mij en Mike van der Hoorn van FC Utrecht. Ze kozen voor Van der Hoorn. PSV haalde Jeffrey Bruma en Feyenoord had geen interesse, die club had Bruno Martins Indi en Stefan de Vrij al. Ik heb ook nooit contact gehad met die clubs." Van Dijk kwam via Celtic bij Southampton terecht, dat hem in januari 2018 voor circa 84,5 miljoen euro aan Liverpool verkocht. Inmiddels is Van Dijk aanvoerder van het Nederlands elftal.

Martin Ödegaard: Strömsgodset IF - Real Madrid

Op vijftienjarige leeftijd had het Noorse toptalent zijn debuut in het eerste elftal van Strömsgodset al gemaakt en vrijwel iedere Europese topclub wilde hem aantrekken. Ajax was een grote kanshebber op de komst van de aanvallende middenvelder. Oud-Ajacied André Bergdolmo adviseerde Ödegaard nog om naar Ajax te gaan. “Daar krijg je als jong talent gegarandeerd een kans”, zei hij in 2014 tegen Voetbal International. Ondanks het advies van Bergdolmo en een bezoek van Wim Jonk aan de middenvelder, koos hij voor Real Madrid. Hij debuteerde in het eerste elftal, maar tot een echte doorbraak kwam het niet. Ödegaard werd uiteindelijk voor anderhalf jaar gestald bij sc Heerenveen en speelt dit seizoen op huurbasis voor Vitesse.

Luka Modric: Dinamo Zagreb – Tottenham Hotspur

De laatste winnaar van de Ballon d’Or had in 2007 bijna voor Ajax gespeeld. In een wedstrijd tegen Dinamo Zagreb raakte Ajax overtuigd van de kwaliteiten van de Kroatische middenvelder. Technisch directeur Martin van Geel meldde zich in Zagreb met een bod en een transfer leek in de maak. Echter, in diezelfde periode betaalde Arsenal miljoenen aan Dinamo Zagreb voor Eduardo. De Kroatische topclub hoefde Modric niet meer te verkopen en van een overstap zou het niet meer komen. In het seizoen 2007/08 maakt Modric een weergaloze indruk op Wembley tijdens een interland van Kroatië tegen Engeland. Barcelona, Bayern München en Tottenham Hotspur voegen zich in het rijtje met geïnteresseerde clubs. Uiteindelijk zijn het the Spurs die 21 miljoen euro neertellen en Modric in huis halen.

Albert Riera: Espanyol

In de zomer van 2007 zette Ajax hoog in en mikte het op de komst van Riera, die zich in de kijker had gespeeld als aanvallende middenvelder van Espanyol. De Spaanse club wilde echter niet meewerken aan een vertrek van zijn sterspeler. Middels een statement op de clubwebsite meldde Espanyol dat Riera niet verkocht zou worden. "We houden vast aan onze sportieve ambities. We hebben met Walter Pandiani en Gorka al twee spelers verloren en daar willen we het bij laten. Niemand mag meer vertrekken. We zien Riera als een belangrijke speler voor de club, evenals bijvoorbeeld Raúl Tamudo en Luis Garcia. We zijn dan ook niet van plan om hem naar Ajax te laten gaan.” Een jaar later werd Riera voor tien miljoen euro verkocht aan Liverpool.

Bas Dost: sc Heerenveen

Bas Dost leek in de winter van 2011 voor vierenhalf miljoen euro van sc Heerenveen naar Ajax over te stappen. De aanvaller doorliep de medische keuring in Amsterdam, maar hoorde daarna dat de transfer niet kon worden afgerond. “Ik kreeg om 23.55 uur te horen dat het niet doorging. Ik weet tot op de dag van vandaag niet waarom”, aldus Dost in 2016 bij De Tafel van Kees. “Er zullen allerlei dingen hebben meegespeeld, maar het ging niet door en dat was een flinke teleurstelling. Danny Blind en Frank de Boer belden de volgende dag, maar ik was niet voor rede vatbaar en heb daarom maar niet opgenomen. Ajax was altijd mijn club en als je dan op zo’n manier genaaid wordt, dan heb je daar niet zoveel meer mee. Het was verleden tijd.” In de zomer van 2012 werd Dost voor zeven miljoen euro verkocht aan VfL Wolfsburg.

Dries Mertens: FC Utrecht

In de winterse transferperiode greep Ajax niet alleen naast de komst van Dost, maar ook naast Mertens. “Het is of Dost of Mertens”, zei De Boer destijds. “Het zou kunnen dat beide spelers niet komen, maar dat zou ik erg teleurstellend vinden. We hebben ook zonder Luis Suárez een goede ploeg, maar kunnen nog wel versterking gebruiken.” Foeke Booy, destijds technisch directeur van FC Utrecht, bevestigde dat Ajax zich had gemeld. “Wij staan niet te popelen om Dries te laten vertrekken. Mertens is een belangrijke speler voor ons. Maar we hebben natuurlijk ook te maken met Dries zelf. Verder wil ik er nu niet al te veel over zeggen.” Een half jaar later vertrok Mertens samen met Kevin Strootman naar PSV.

Mateo Barac: NK Osijek

Ajax leek zich in de zomer van 2017 te gaan versterken met Mateo Barac. Volgens diverse media was er al een persoonlijk akkoord bereikt met de verdediger over een driejarig contract. Tot een transfer kwam het uiteindelijk niet. Tegenover De Telegraaf wilde Ajax niet ingaan op de precieze details van het afketsen van de transfer. In Kroatische media werd gespeculeerd dat het doelwit van anderhalf miljoen euro de medische keuring door hartproblemen niet had doorstaan.

Arnaut Danjuma Groeneveld: NEC – Club Brugge

Danjuma Groeneveld maakte afgelopen zomer de overstap van NEC naar Club Brugge. De buitenspeler stond ook in de belangstelling van Ajax, maar de club uit Amsterdam is nooit een optie voor hem geweest. Ajax wilde hem namelijk direct verhuren aan FC Groningen en daar had de aanvaller geen trek in. "Als je de opties zag die ik ook had, was dat niet logisch. Ik wilde naar Club Brugge. Het gevoel bij Club Brugge was meteen goed", zei hij in het Algemeen Dagblad. In Brugge groeide hij razendsnel uit tot vaste waarde en scoorde hij er op los. Het leidde tot een uitnodiging van bondscoach Ronald Koeman en zelfs zijn debuut in het Nederlands elftal. Volgens Engelse media wordt hij nauwlettend in de gaten gehouden door Everton, Tottenham Hotspur en Liverpool, terwijl de buitenspeler ook in verband wordt gebracht met AC Milan.

Samuel Eto’o: clubloos – Everton

Directeur spelersbeleid Overmars kreeg in 2014 een signaal dat Eto’o open stond voor een contract bij Ajax. De clubleiding reisde af naar Parijs en sprak met de toen 33-jarige transfervrije spits. “Samuel kwam enorm gretig op me over. Hij is fit en heeft een grote drive om te presteren”, vertelde Overmars aan Voetbal International. Clubs uit Engeland, Duitsland, de Verenigde Staten, Qatar en Dubai zaten achter hem aan, maar desondanks was Ajax een serieuze kandidaat. Ajax wilde hem een contract voor een of twee seizoenen aanbieden. “We moeten natuurlijk de ontwikkeling van Milik en Zivkovic niet gaan remmen. Dat blijft een belangrijk aspect als we een ervaren speler halen. Maar wanneer een topspits als Eto'o naar Ajax wil komen, zou dat natuurlijk fantastisch zijn”, zei Overmars. Ajax hoorde niets meer en stelde vervolgens een deadline aan Eto’o. Anderhalve week na het gesprek in Parijs besloot Ajax een streep te zetten door zijn komst. Een paar dagen later werd hij opgepikt door Everton.

Paulo Dybala: Córdoba – Palermo

De Argentijnse topspits verscheen in 2012 op de radar van Ajax. “In mei 2012 bezochten scouts van Ajax een wedstrijd van Córdoba om Dybala te bekijken. De zeventienjarige spits had in de harde tweede divisie van Argentinië zeventien goals gemaakt. Ajax kon hem kopen voor vijf miljoen euro. Afgewezen. ‘Past niet in het systeem’, luidde het oordeel”, schreef Henk Spaan in zijn column voor Het Parool. Palermo was wel overtuigd en telde bijna twaalf miljoen euro voor hem neer. Drie jaar later vertrok hij voor veertig miljoen euro naar Juventus en vandaag de dag behoort de Argentijns international tot de beste spitsen ter wereld.

Patrick Vieira: AC Milan – Arsenal

Patrick Vieira was in 1996 dicht bij een transfer naar Ajax. De middenvelder mocht in augustus van dat jaar vertrekken bij AC Milan en stond in de nadrukkelijke belangstelling van de Amsterdammers, maar koos uiteindelijk voor Arsenal. Toenmalig manager Arsène Wenger plukte de Franse middenvelder voor de neus van Ajax weg. “Ik had een grote invloed, dat klopt”, zei Wenger in 2015 op de website van the Gunners. “Ik belde hem op vanuit Japan en hij was toen in Amsterdam om een contract te tekenen bij Ajax. Ik zei: alsjeblieft, stop daarmee. Kom naar Arsenal. Ze wilden net naar het stadion gaan, maar de volgende ochtend pakten ze het vliegtuig van Amsterdam naar Londen. Soms moet je het geluk hebben dat je op het juiste moment kunt ingrijpen.” Arsenal betaalde circa vijf miljoen euro voor de oud-international. Vieira groeide uit tot een van dragende krachten op het middenveld van Wenger.

David Alaba: Austria Wien – Bayern München

Heinz Schilcher speelde in het verleden bij Ajax en was in 2007 werkzaam als scout voor de club. Hij tipte Ajax in dat jaar over David Alaba, destijds linksback van Austria Wien. “Zulke spelers hebben we genoeg, zeiden ze bij Ajax”, zei Schilcher jaren later tegen Der Kurier. “Dat was enorm frustrerend voor mij. Als ik zo'n speler dan niet aan een andere club mag aanbieden, dan heeft het voor mij geen zin meer. Daarom besloten we ook uit elkaar te gaan.” Bayern München was wel overtuigd van de kwaliteiten van de Oostenrijkse verdediger en trok het talent in 2008 voor een bedrag van 150.000 euro aan. In 2011 werd Alaba nog verhuurd aan TSG Hoffenheim, maar daarna heeft hij zich ontwikkeld tot vaste waarde bij de Duitse topclub.

Lionel Messi: Barcelona

Net als PSV ondernam Ajax in 2005 een poging om Messi naar de Eredivisie te halen. Messi kwam in beeld omdat hij niet over een Spaans paspoort beschikte. Spaanse clubs mochten namelijk maar drie spelers van buiten de Europese Unie opstellen. Barcelona zocht naar een oplossing en dacht in eerste instantie aan PSV, maar daar stak Barça-trainer Frank Rijkaard een stokje voor. “Net toen we de huurovereenkomst in gang wilden zetten, kreeg ik een telefoontje van Laporta”, vertelde voormalig PSV-voorzitter Rob Westerhof in 2013 aan Goal. “Hij zei dat de technische staf het geen goed idee vond. Ik had sterk de indruk dat Rijkaard en Ten Cate er niets voor voelden om Messi naar Nederland te laten gaan. Ze vonden het niet goed om hem in een andere omgeving te laten voetballen, andere invloeden op te laten doen. Ze wilden hem liever in de buurt hebben.”

Het jeugd-EK werd in dat jaar in Nederland gehouden en de vader van Messi werd door Ajax uitgenodigd in een skybox in de Galgenwaard, waar de halve tussen Argentinië en Brazilië werd gespeeld. “Tijdens de wedstrijd zaten we een beetje te praten met zijn vader en een advocaat”, zei Sjaak Swart tegenover Goal. “We wisten dat Messi problemen had met zijn paspoort en ik vroeg of hij niet een jaartje bij Ajax wilde spelen. Zijn vader was er helemaal voor in. Messi zelf hebben we niet gezien. Die moest bij de spelersgroep blijven. Wel hebben we zijn shirt gekregen, dat had de vader van Wesley Sneijder geregeld. Helaas heeft dat gesprek geen vervolg gekregen. Ajax hebben we dan ook niet ingelicht. Al snel was duidelijk dat hij een gigantisch aanbod van Barcelona zou krijgen. Het ging niet door, jammer.” Een paar maanden later kreeg Messi een Spaans paspoort en kon hij wekelijks in actie komen voor Barcelona.

Eljero Elia: FC Twente – Hamburger SV

De buitenspeler werd in de jeugd van Ajax weggestuurd. Via ADO Den Haag kwam hij terecht bij FC Twente en daar maakte hij een dermate goede indruk, dat Ajax hem graag wilde inlijven. In 2009 was een overstap in de maak. "Ajax was heel dichtbij", zei Elia destijds in Sportweek. "Maar toen ze voor Wielaert gingen en dat verliep moeizaam, wist ik dat ze mij niet meer zouden laten gaan. Het is sowieso altijd moeilijk in het begin. Zeker als het zo stroef draait en de sfeer niet goed is. Ik ben blij dat ik niet ben gegaan. Er zit heel veel druk op dit seizoen bij Ajax. Veel mensen hebben me daarvoor gewaarschuwd.” Een paar maanden later werd Elia voor negen miljoen euro verkocht aan Hamburger SV. Via Juventus kwam hij in 2012 terecht bij Werder Bremen. In 2013 was hij opnieuw dicht bij een overstap naar Ajax. Een huurdeal ketste uiteindelijk af. "Het was wel een optie, dat had ik ook aan mijn zaakwaarnemer Rodger Linse gemeld", zei Elia tegen Voetbal International. "Maar hij heeft me ervan overtuigd om in Bremen voor mijn kans te gaan. Ajax speelt in de Champions League, maar als voetballer moet ik proberen het uiterste uit mezelf te halen."

Gareth Bale: Tottenham Hotspur

Tottenham Hotspur wilde Darko Bodul in 2009 overnemen van Ajax. Toenmalig Ajax-trainer Martin Jol wilde de aanvaller wel laten gaan, op voorwaarde dat Gareth Bale de omgekeerde weg zou bewandelen. “Ik weet het nog goed, het kwam bijna tot een transfer”, zei Bodul twee jaar geleden tegenover Spox. “Tottenham toonde interesse en Jol wilde een speler uit het tweede van Spurs als ruilmiddel, genaamd Gareth Bale. Danny Blind heeft dat toen voorkomen, hij wilde me niet laten gaan. Het is een merkwaardige anekdote, die ik mijn kleinkinderen zeker ga vertellen. Bale is nu één van de duurste voetballers ter wereld”, aldus Bodul, die sinds kort het shirt draagt van het Wit-Russische Shakhtyor Soligorsk. Bale brak door bij Tottenham en werd in 2013 voor honderd miljoen euro verkocht aan Real Madrid.

Marco van Ginkel: Vitesse – Chelsea

De middenvelder brak door bij Vitesse en het duurde niet lang voordat Ajax hem wilde inlijven. Van Ginkel zelf stond ook open voor een overstap naar Amsterdam. “Zijn droom was Ajax, daar wilde hij heen en hij had nog een contract voor één jaar. Ajax had toen net een heel nieuw technisch beleid gekregen. Ze hadden gezegd dat ze nooit meer boven de vijf miljoen zouden uitgeven aan een transfer. Dat was toen even het utopische idee bij Ajax”, legde zaakwaarnemer Rob Jansen in 2017 uit bij Rondo. "Chelsea wilde hem hebben en wij - en Marco zelf ook - zeiden: ik wil helemaal niet naar Chelsea. Ik wil hier blijven en naar Ajax. Ajax deed een subliem bod en Vitesse antwoordt met het feit dat zíj dat niet bepalen. Chelsea bepaalde het." Van Ginkel vertrok naar Chelsea en werd tussentijds gestald bij AC Milan, Stoke City en PSV.

Ola John: Benfica – Hamburger SV

In de winterse transferperiode van 2014 wilde Frank de Boer graag een klassieke buitenspeler aantrekken. Het oog van Ajax viel op Ola John, die bij Benfica niet zeker was van een vaste basisplaats. De buitenspeler had FC Twente twee jaar eerder voor negen miljoen euro verlaten. "We hebben momenteel niet de klassieke links- en rechtsbuiten. Ik zie John daarom graag naar Amsterdam komen”, zei De Boer tegen AT5. Tot een deal kwam het niet.” Ik wilde zelf heel graag, maar de clubs kwamen er niet uit. Daar baalde ik wel van, ja. Misschien was ik dan wel topscorer van de Eredivisie geworden. Maar uiteindelijk weet je dat nooit”, zei John bij de NOS. Hij werd uiteindelijk verhuurd aan Hamburger SV. Hij speelde later op huurbasis voor Reading, Wolverhampton Wanderers en Deportivo La Coruna. Afgelopen zomer trok hij de deur bij Benfica definitief achter zich dicht. Hij staat tot medio 2021 onder contract bij het Portugese Vitória Guimarães.