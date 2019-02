Sami Khedira ondergaat hartoperatie en staat een maand aan de kant

Sami Khedira heeft daags nadat bekend is geworden dat hij kampt met hartritmestoornissen een operatie ondergaan, zo laat zijn club Juventus weten. De middenvelder moet de komende tijd rust houden, voordat hij weer aansluit bij de selectie van de Italianen.

Uit medische tests bleek dinsdag dat de Duitser een afwijking heeft aan zijn hart en daarom het Champions League-duel met Atlético Madrid van woensdagavond aan zich voorbij moet laten gaan. Juventus communiceert nu dat Khedira verschillende onderzoeken en een ingreep heeft ondergaan. Volgens de Oude Dame is dit allemaal succesvol verlopen.

De Turijnse club laat via de officiële clubkanalen weten te verwachten dat Khedira een tijdje rust moet nemen, maar over ongeveer een maand weer kan aansluiten op het trainingsveld. Zodoende ontbreekt hij ook in de return tegen Atlético, die op 12 maart gespeeld wordt. Naast Khedira mist Juventus ook Douglas Costa en Juan Cuadrado tegen de Spanjaarden.