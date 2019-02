Het gigantische aantal ‘veilige’ passes van het ongeïnspireerde Feyenoord

De topper van het Eredivisie-weekend gaat tussen PSV en Feyenoord. De koploper van de Eredivisie ging in december met 2-1 onderuit in De Kuip en dat is nog altijd de enige nederlaag die PSV dit seizoen leed in de Eredivisie. Feyenoord incasseerde al zes nederlagen, waarvan drie in de laatste vijf duels. Opta blikt vooruit op de ontmoeting in het Philips Stadion, zondagmiddag vanaf 14.30 uur.



Feyenoord op zoek naar het vijandelijke doel

"De slechtste wedstrijd onder mijn leiding", zo noemde Giovanni van Bronckhorst de nederlaag tegen FC Groningen van zondag. En gezien de cijfers was dat geen gekke opmerking. Feyenoord noteerde slechts vier balcontacten in het strafschopgebied van Groningen. Sinds Opta de Eredivisie volledig analyseert (seizoen 2010/11) lag dat aantal nog nooit zo laag voor de Rotterdammers in een Eredivisie-duel.

Het gevoel dat Feyenoord (te) weinig gevaar sticht bij het vijandelijke doel komt ook terug in de pass-statistieken. Geen ploeg gaf dit seizoen zoveel passes op de eigen helft als Feyenoord (5643). Als we kijken naar het percentage van de passes die in het meest aanvallende derde gedeelte van het veld plaatsvinden, dan vinden we Feyenoord pas terug op de twaalfde plaats. Slechts 27 procent van de passes van de Rotterdammers waren in het ‘laatste derde’ te zien.



Percentage passes in het laatste derde van het veld

Team Percentage Team Percentage 1 Ajax 37% 10 VVV-Venlo 28% 2 FC Groningen 34% 11 FC Utrecht 28% 3 ADO Den Haag 31% 12 Feyenoord 27% 4 AZ 30% 13 Fortuna Sittard 27% 5 Heracles Almelo 30% 14 sc Heerenveen 27% 6 Vitesse 30% 15 Willem II 26% 7 PSV 29% 16 Excelsior 25% 8 FC Emmen 29% 17 PEC Zwolle 24% 9 De Graafschap 28% 18 NAC Breda 24%

Geen cijfers die hoop bieden voor de laatste maanden van Giovanni van Bronckhorst. Maar toch heeft de ploeg komende zondag een statistiek om aan vast te houden. Feyenoord had namelijk dit seizoen in slechts één wedstrijd (thuis tegen Vitesse) een hoger percentage van de passes die richting de laatste derde van het veld gingen (vijftien procent) dan thuis tegen PSV (veertien procent). Kan Feyenoord in het Philips Stadion hetzelfde op de mat leggen?

O PSV is ongeslagen in twaalf van de laatste veertien thuisduels met Feyenoord in de Eredivisie (tien zeges, twee remises) en wist in zes van die duels de nul te houden.

O PSV is zonder nederlaag in de laatste 42 thuiswedstrijden in de Eredivisie (38 zeges, 4 remises); de laatste keer dat de Eindhovenaren een competitieduel in eigen huis verloren was op 18 september 2016 tegen Feyenoord (0-1 door een treffer van Eric Botteghin).

O PSV kwam voor het eerst sinds mei 2017 binnen een Eredivisie-seizoen in twee opeenvolgende competitiewedstrijden op een 1-0 achterstand, de laatste keer dat dit PSV drie keer op rij overkwam binnen een Eredivisie-jaargang was in augustus 2009.

O Zeven van de negen schoten op doel die PSV na de winterstop tegen kreeg leverden een tegentreffer op (78 procent). Voor de winterstop resulteerden 8 van de 42 schoten tussen de palen in een tegendoelpunt voor de ploeg van Mark van Bommel (19 procent).

O Bij PSV werden er dit seizoen al elf treffers gemaakt door invallers, het hoogste aantal voor een Eredivisie-ploeg in een heel seizoen sinds 2015/16 (dertien bij FC Groningen) en het hoogste aantal voor de Eindhovenaren sinds het seizoen 2012/13 (veertien).

O Na de winterstop heeft Hirving Lozano gemiddeld gezien 37 Eredivisie-minuten meer nodig om tot een doelpunt of assist te komen dan daarvoor (123 om 85). Daarnaast won de Mexicaan na de kerst 3,3 persoonlijke duels minder per negentig minuten dan in de eerste competitiehelft (4 om 7,3).

O Steven Bergwijn was direct betrokken bij drie van de laatste vier Eredivisie-goals van PSV tegen Feyenoord (twee doelpunten, een assist).

O Feyenoord kan, na een gelijkspel in de Johan Cruijff Schaal en een overwinning in de Eredivisie, voor het eerst sinds 2001/02 minimaal drie keer op rij ongeslagen blijven tegen PSV in een seizoen (toen vier remises op rij).

O Feyenoord verloor dit seizoen al evenveel uitwedstrijden als in het volledige vorige Eredivisie-seizoen (vijf), de laatste keer dat de Rotterdammers meer uitnederlagen leden in een Eredivisie-jaargang was in het seizoen 2015/16 (6).

O Geen ploeg gaf dit seizoen zoveel passes op de eigen helft als Feyenoord (5643), dat onder Giovanni van Bronckhorst gemiddeld gezien per duel nog nooit zoveel passes op de eigen helft gaf (257) als dit seizoen.

O Zes ploegen incasseerden dit Eredivisie-seizoen minder balcontacten van de tegenstander in het eigen strafschopgebied dan Feyenoord (467), terwijl alleen Ajax (307) minder balcontacten van de tegenstander in de eigen zestien toestond dan PSV (337).

O Steven Berghuis creëerde na de winterstop gemiddeld 1,8 kansen per duel, voor de winterstop creëerde de buitenspeler gemiddeld gezien vier kansen per Eredivisie-wedstrijd.