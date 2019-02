‘Ze willen gewoon een kwalitatief sterk Arsenal zien, daar hoort hij bij’

Unai Emery zou weleens zijn eigen graf kunnen graven door hoe hij omgaat met de situatie met Mesut Özil, zo denkt Lee Dixon. Volgens de oud-verdediger van Arsenal moet de trainer van the Gunners zo snel mogelijk weer een plaatsje in zijn team vinden voor de Duitse middenvelder. Özil kwam de afgelopen drie wedstrijden niet in actie voor Arsenal.

Volgens de officiële lezing van de Londense club is de middenvelder aan het herstellen van een blessure, maar op foto’s is te zien dat hij wel meetraint met zijn ploeggenoten. Dixon, die als rechtsback liefst veertien jaar voor Arsenal uitkwam, vindt dat Özil snel weer moet spelen. “Ze missen nu echt creativiteit op het middenveld. Ze hebben zo snel mogelijk iemand nodig die wat extra's brengt op het veld”, zegt hij tegenover BBC.

Aanvankelijk was Dixon onder de indruk van hoe Emery met de situatie omging. “Ik vond eerlijk gezegd dat hij dat goed deed”, zegt hij over de Spaanse oefenmeester. “Hij verwoordde het goed tegenover de media en het was een dappere stap die hij nam. Maar inmiddels denk ik dat hij met zijn eigen positie speelt. De supporters zullen nu zeggen dat hij dat goed heeft gedaan, maar ook dat het nu genoeg is. Ze willen gewoon een kwalitatief sterk Arsenal zien, daar hoort Özil gewoon bij.”

Dixon zegt bij tijd en wijle mee te leven met de fans van Arsenal. “De afgelopen jaren hebben ze Alexis Sánchez zien vertrekken naar Manchester United, ze zien Özil niet spelen én Aaron Ramsey gaat in de zomer naar Juventus”, somt de voormalig Engels international op. “Wat blijft er dan qua creativiteit over? Dat is echt een groot probleem bij Arsenal.”