Franse media fileren Depay bij aanvallend onmachtig Olympique Lyon

Olympique Lyon hield Barcelona dinsdagavond op een 0-0 gelijkspel in de heenwedstrijd van de achtste finales van de Champions League. Memphis Depay stond bij les Gones negentig minuten op het veld, maar de aanvaller liet bij de Franse media geen al te beste indruk achter. Zowel L’Équipe als France Football beoordeelt Depay met een 3 na het treffen met Barcelona.

De Fransen waren tegen Barcelona enigszins onmachtig in aanvallend opzicht. In de hele wedstrijd leverde Olympique Lyon slechts twee schoten op doel, waarvan geen enkele in de tweede helft. Depay ondernam slechts één keer een poging, maar deze ging niet op doel. 77 procent van de passes van de aanvaller kwamen aan, het slechtste percentage van de basiself. Alleen invallers Maxwel Cornet (75 procent) en Lucas Tousart (66,7 procent) konden aan de zijde van Olympique Lyon een slechter passingspercentage overleggen.

Verder fungeerde Depay één keer als aangever bij een doelpoging, terwijl hij dertig procent van zijn duels wist te winnen. Met achttien verloren ballen leed de Nederlander het meeste balverlies aan de zijde van Olympique Lyon. Mede daardoor wezen L’Équipe en France Football Depay aan als de slechtste man aan de zijde van les Gones. L’Équipe deelde tevens een 3 uit aan Tanguy Ndombélé, terwijl Depay bij France Football het laagste rapportcijfer van het veld uitgedeeld kreeg.

Ondanks dat Olympique Lyon in aanvallend opzicht onmachtig was, toonde trainer Bruno Génésio zich tevreden na de wedstrijd. “Het is goed dat we de nul hebben gehouden, zeker tegen een geweldige ploeg als Barcelona. Ook al denken sommige mensen dat ze uit vorm zijn, ze haalden hier hun gebruikelijke niveau”, zo tekent Marca op uit de mond van Génésio. “Mijn team wordt steeds beter en we hebben nog kansen genoeg om de volgende ronde te bereiken. Toch heb ik een dubbel gevoel, omdat hier misschien meer te halen viel. In aanvallend opzicht kwamen er in de tweede helft niet aan te pas, we kwamen kwaliteit tekort om het Barcelona echt moeilijk te maken.”