‘Barcelona voert geheim gesprek over ’slachtoffer van komst Frenkie de Jong‘’

Internazionale maakt achter de schermen daadwerkelijk werk van de zomerse komst van Ivan Rakitic, zo verzekert La Gazzetta dello Sport in de woensdageditie. Een delegatie van de Serie A-club, onder aanvoering van bestuurslid Giuseppe Marotta en technisch directeur Piero Ausilio, zou in het geheim een formeel gesprek met Barcelona hebben gevoerd en ook daadwerkelijk een eerste bod op de middenvelder hebben uitgebracht.

De Italiaanse sportkrant schrijft dat Inter in eerste instantie bereid is om 35 miljoen euro neer te tellen voor de bijna 31-jarige Rakitic. Barcelona verlangt hoe dan ook een bedrag van 45 miljoen euro voor de Kroatisch international, al is de verwachting dat de clubs elkaar zullen vinden in een transfersom rondom de 40 miljoen euro, al dan niet op basis van variabele clausules.

Rakitic zou in het Giuseppe Meazza een contract voor drie seizoenen kunnen ondertekenen, tot de zomer van 2022. De middenvelder verdient momenteel in het Camp Nou ongeveer 5,5 miljoen euro netto en heeft in principe niet de intentie om van club te veranderen. Hij gaf meerdere malen openlijk aan dat hij welwillend staat tegenover een langer verblijf na de zomer van 2021, al verzekeren Spaanse media juist dat Rakitic overweegt om te vertrekken als de Catalanen niet met meer geld over de brug komen.

“Ik wil bij Barcelona zijn en, als ik kán verlengen, hier nog méérdere jaren zijn”, benadrukte de middenvelder, die bezig is aan zijn vijfde seizoen in dienst van de Catalanen, enkele weken geleden. “Ik ben heel gelukkig bij Barcelona en dat weet iedereen. Op de eerste plaats de voorzitter. Ik heb daar verder niets aan toe te voegen.” De zomerse komst van Frenkie de Jong van Ajax kan gevolgen voor Rakitic hebben. “Of het een moeilijke situatie voor mij zal zijn? Dat is een goede vraag voor de trainer of voor de voorzitter. De mensen die mij kennen weten dat ik alleen maar wil spelen. Ik wacht de situatie rustig en met veel zin af. Ik ben dertig jaar en ik ben bezig aan de beste periode in mijn loopbaan.”