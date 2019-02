Rodríguez hint: ‘Ik heb daar alles: een huis, mensen die van me houden...’

James Rodríguez wordt momenteel door Bayern München gehuurd van Real Madrid. Der Rekordmeister heeft een optie tot koop op de Colombiaanse middenvelder, al is het nog onduidelijk of men van plan is om die te activeren. Na afloop van het duel tussen Liverpool en Bayern geeft Rodríguez tegenover Cadena SER te kennen dat hij Madrid mist.

“Ik heb nu nog een contract bij Bayern en in juni zien we het wel. In Madrid heb ik alles: een huis, mensen die van me houden... Ik weet het niet, ik weet het niet, we moeten afwachten wat er gaat gebeuren”, laat Rodríguez weten. De middenvelder stond op Anfield, waar Liverpool en Bayern in het heenduel van de achtste finales van de Champions League bleven steken op een 0-0 gelijkspel, 88 minuten op het veld, alvorens hij vervangen werd door Renato Sanches.

Bayern moet voor 15 juni laten weten of men de optie tot koop in het huurcontract wil lichten. Indien der Rekordmeister de Colombiaan definitief wil overnemen van Real Madrid, moet men een bedrag van 42 miljoen euro overmaken. Het is echter geen uitgemaakte zaak dat de huidige nummer twee van de Bundesliga Rodríguez wil behouden, want hij kan dit seizoen lang niet altijd rekenen op een basisplaats. De samenwerking tussen de middenvelder en trainer Niko Kovac zou van twee kanten moeizaam verlopen.

“Ik wil dit seizoen eerst op een goede manier afsluiten en daarna zien we dan wel weer”, stelt Rodríguez. Hij speelt sinds de zomer van 2017 voor Bayern, dat hem voor een bedrag van dertien miljoen heeft gehuurd van Real Madrid. Dit seizoen speelde de middenvelder totaal achttien wedstrijden voor der Rekordmeister, waarin hij goed was voor drie doelpunten en vier assists. Tot slot wordt Rodríguez gevraagd of hij Madrid mist. “Als ik eerlijk ben, is dat zo.”