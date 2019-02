‘Ik heb nooit iemand Andy Robertson zó kapot zien spelen'

De ontmoeting van Bayern München met Liverpool betekende voor Serge Gnabry een weerzien met Engeland. De 23-jarige vleugelaanvaller van der Rekordmeister speelde in de jeugdopleiding van Arsenal, maar kwam bij the Gunners niet aan de bak. Andy Cole is zeer onder de indruk van de ontwikkeling van Gnabry.

Gnabry stond tussen 2011 en 2016 onder contract bij Arsenal, dat hem een kleine acht jaar geleden wegkaapte bij VfB Stuttgart. De Duitser speelde uiteindelijk slechts achttien wedstrijden in de hoofdmacht van the Gunners, waarna hij via Werder Bremen bij Bayern München terechtkwam. “Als je bedenkt dat hij bij Arsenal niet in de plannen voorkwam, heeft hij zich behoorlijk verbeterd. Bij Arsenal bleven ze zeggen dat hij getalenteerd was, maar hij speelde geen wedstrijden”, zegt Cole tegenover beIN Sports.

“Ik heb nooit iemand Andy Robertson zó kapot zien spelen, niet in de stelt League en niet in de Premier League. Hij had een hele moeilijke avond en dat weet hij”, vervolgt de oud-spits van onder meer Arsenal, Newcastle United, Manchester United en Manchester City. Gnabry sprak na afloop van de wedstrijd op Anfield over ‘een mooi duel’ met Robertson. “Het was leuk, ik hoop hem de volgende keer te kunnen passeren en te scoren.”

“Een uitdoelpunt was goed geweest, maar we zijn tevreden over ons optreden. Het is nooit gemakkelijk om op Anfield te spelen. We moesten de druk bij hun voorste drie spelers weghalen, omdat ze erg gevaarlijk zijn in de omschakeling. Het was belangrijk om de bal te laten gaan achterin en op het middenveld weinig balverlies te lijden. Dit resultaat is in mijn ogen terecht, Liverpool had in de eerste helft was kansen”, zo besluit de Duitse vleugelaanvaller. Over drie weken staat in de Allianz Arena de return op het programma.