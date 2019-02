Discussie tussen Klopp en Kovac na afloop: ‘Ik wilde direct zijn hand schudden’

Na afloop van het eerste Champions League-duel tussen Liverpool en Bayern München (0-0), woensdagavond op Anfield, leken Jürgen Klopp en Niko Kovac het verbaal met elkaar de stok te hebben. De manager van de Engelsen keek geïrriteerd naar zijn collega van Bayern, na het tonen van een beschuldigende vinger, waarna de twee elkaars handen schudden. Klopp liep vervolgens weg, waarna Kovac probeerde hem aan zijn arm tegen te houden.

Zowel Klopp als Kovac maakte na afloop op de persconferentie duidelijk dat het om een misverstand ging en dat er geen enkel probleem tussen de twee is. “Nee, nee. Ik wilde de hand van Niko meteen na afloop schudden, maar hij mengde zich tussen zijn spelers", vertelde Klopp. "Hij wilde zijn complete selectie begroeten. Toen hij terugkwam, zei ik: ‘Ik ben aan het wachten’. Hij maakte zijn excuses en ik zei: ‘Geen probleem’."

“Daarna wilde hij zich weer excuseren. Zo is het gegaan”, luidde de versie van Klopp. Kovac had min of meer een identieke verklaring en wees erop dat het om een clash of cultures ging. “Het was grappig”, gaf de trainer van Bayern aan. “We zijn in Engeland. In Duitsland is echter echter normaal dat je na afloop van wedstrijden de handen van je spelers schudt. In Engeland daarentegen schudden de trainers eerst elkaar handen.”

“Dus ik heb in Engeland gedaan wat ik in Duitsland doe. Ik heb mijn excuses aangeboden en alles uitgelegd. En in Duitsland zullen we het doen zoals we het in Duitsland doen”, besloot Kovac. Klopp en Kovac ontmoeten elkaar over drie weken in de return in de Allianz Arena, waar de teams om een toegangsbewijs voor de kwartfinales zullen strijden.