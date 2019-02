Lopes zit Barcelona dwars en biedt Olympique Lyon perspectief voor return

De eerste ontmoeting tussen Olympique Lyon en Barcelona in de achtste finales van de Champions League heeft dinsdagavond geen winnaar opgeleverd. De teams van Bruno Génésio en Ernesto Valverde kwamen in het Groupama Stadium niet tot scoren en zodoende zal de return in het Camp Nou op 13 maart doorslaggevend zijn: 0-0. Lyon had voor rust de beste kansen, terwijl Barcelona het overwicht in de tweede helft in minimaal een doelpunt had moeten uitdrukken. Memphis Depay verscheen aan het startsignaal en bleef negentig minuten op het veld staan; Kenny Tete kwam niet van de reservebank af.

Barcelona was in de eerste 45 minuten licht superieur aan Olympique Lyon, dat zich evenmin onbetuigd liet en eigenlijk betere kansen op een openingsdoelpunt had. Het team van Valverde kwam in de eerste helft niet verder dan twee pogingen die daadwerkelijk op het doel van Anthony Lopes gingen. De doelman van les Gones was attent op pogingen van Ousmane Dembélé en Luis Suárez en zag hoe inzetten van onder meer Ivan Rakitic en Lionel Messi naast zijn doel gingen.

In de eerste tien minuten had Lyon al tweemaal een waarschuwing uitgedeeld. Houssem Aouar speelde Bertrand Traoré aan, waarna de ex-Ajacied doelman Marc-André ter Stegen tot een redding dwong. Luttele minuten later moest Ter Stegen tot het uiterste gaan om een ziedend schot van Martin Terrier te keren. Het leer ging tegen de lat en was vervolgens een prooi voor de Duitser. Terrier was op slag van rust wederom dicht bij een openingstreffer, toen hij de bal van Moussa Dembélé kreeg. Het schot van de buitenspeler ging over het doel van de Catalanen, die de laatste kans voor rust kregen. Een inzet van Sergio Busquets ging naast via Jason Denayer, maar tijd voor een corner was er niet meer.

Depay kreeg zeven minuten na rust de eerste mogelijkheid van de tweede helft. Het schot van de Nederlander ging echter naast het doel van Ter Stegen. Het duel ging op en neer, met de daaropvolgende mogelijkheden aan de andere kant van het veld. Suárez kwam echter niet verder dan een zwak schot, terwijl hij beter de bal op Messi had kunnen spelen. Lopes had twee minuten later een sublieme redding in huis op een schot van Messi, na een snelle één-twee met Dembélé.

De mogelijkheden voor Barcelona volgden elkaar snel op. Vanuit een moeilijke hoek werkte Messi het leer op aangeven van Jordi Alba over het doel van Lopes, die niet veel later een schot van Suárez recht op zich af kreeg en daarna ook de 0-1 van Philippe Coutinho voorkwam. De vervanger van Dembélé had een goed schot vanaf de rand van het zestienmetergebied in huis, maar de redding van de Portugees mocht er zijn. Ofschoon het team van Valverde de druk op de Franse verdediging bleef opvoeren, slaagde Lyon er met hangen en wurgen in om het duel doelpuntloos te laten eindigen. Zo was wederom Lopez ervoor verantwoordelijk dat Busquets vlak voor tijd met een schot niet tot matchwinner uitgroeide.