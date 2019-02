Dumfries reflecteert in aanloop naar topper: ‘Op de wc ga je nadenken, hè’

Denzel Dumfries bereidt zich met PSV voor op de kraker tegen Feyenoord van zondagmiddag. Hoewel Dumfries het levenslicht zag in Rotterdam, had hij nooit een voorkeur voor Feyenoord. "Ik maakte vroeger altijd lijstjes met clubs, waar ik wel heen zou willen. Feyenoord stond daar nooit op, maar ik had zelf ook het gevoel dat dat niet ging lukken", vertelt de rechtsback aan FOX Sports.

Door zijn afkomst zijn een aantal vrienden van Dumfries zondagmiddag wel voor Feyenoord. "Natuurlijk zijn sommige vrienden zondag voor Feyenoord en hebben we dan wat contact. Ik heb gereageerd dat ze hun borst nat kunnen maken. Als ik vrij ben, ga ik altijd wel even naar huis. Bij mijn oude clubs kom ik niet heel vaak, maar als ik er ben is dat altijd leuk. Er zijn veel Feyenoorders daar, dus in deze periode kan er beter even niet komen", aldus Dumfries.

Koploper PSV speelde dit seizoen nog geen enkele competitiewedstrijd zonder Dumfries en staat vier punten voor op achtervolger Ajax. Drie seizoenen geleden werd de rechtspoot met Sparta Rotterdam kampioen in de Eerste Divisie. "Toen ik deze week op de wc zat, zag ik toevallig een boek van het jaar dat we kampioen werden met Sparta. Dan besef ik wel: het allemaal snel is gegaan. Op de wc ga je nadenken, hè."

Zondag kan Dumfries met PSV een nieuwe slag slaan in de titelstrijd. "Wij weten wat we moeten doen en zijn extra scherp. Ik kan niet anders zeggen dan dat ik er zin in heb", aldus de drievoudig international van Oranje, die zich niet laat ontmoedigen door de 2-1 nederlaag die PSV eerder dit seizoen leed in De Kuip. "Dit wordt een heel andere wedstrijd."