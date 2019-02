Juventus constateert vlak voor achtste finale hartritmestoornis bij Khedira

Sami Khedira ontbreekt woensdagavond bij Juventus in de Champions League-wedstrijd tegen Atlético Madrid. De middenvelder heeft een onregelmatige hartslag, zo is gebleken uit medische tests van de Italiaanse club. Khedira moet nader onderzocht worden door de medische staf en blijft daarom achter in Turijn. De ernst van de problemen is nog niet vast te stellen.

De Duitser voegt zich bij het rijtje afwezigen, waar ook Douglas Costa en Juan Cuadrado op staan. Costa heeft last van zijn hamstring, terwijl Cuadrado niet ingeschreven staat voor de Champions League. De Colombiaan werd eerder dit jaar geopereerd aan zijn knie en staat nog een tijdje aan de kant. Khedira is bij Juventus een ervaren kracht als het gaat om wedstrijden in het Europese toernooi. Dit seizoen staat de teller wat duels betreft echter pas op drie. In de groepsfase speelde de middenvelder mee tegen Valencia, Young Boys en Manchester United.

In totaal heeft de international van Duitsland al 71 wedstrijden in de Champions League achter zijn naam staan. Die verdeelde hij over VfB Stuttgart, Real Madrid en Juventus. In het shirt van de Spaanse topclub wist Khedira tijdens seizoen 2013/14 het toernooi te winnen. Dat hoopt Juventus ook weer eens te doen, maar dan moet de finalist van 2017 in de achtste finale eerst af zien te rekenen met Atlético Madrid. Los Colchoneros haalden in 2016 nog de eindstrijd, maar Real Madrid was voor zowel Juventus als Atlético te sterk.