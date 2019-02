Wenger verbaasd: ‘Ik denk dat hij niet wilde vertrekken bij Arsenal’

Aaron Ramsey laat Arsenal komende zomer na elf seizoenen achter zich om aan de slag te gaan bij Juventus. Een transfer, die voor zijn oud-manager Arsène Wenger uit de lucht kwam vallen. De Franse trainer werkte jarenlang samen met Ramsey en twijfelt over de oorzaak van het transfervrije vertrek van de middenvelder. "Toen ik bij Arsenal werkte, was ik ervan overtuigd dat hij niet wilde vertrekken", aldus Wenger.

Dinsdag werd Wenger in het zonnetje gezet tijdens de Laureus World Sport Awards. Daar kreeg de 69-jarige clubloze trainer een mooie prijs voor de prestaties tijdens zijn loopbaan. Natuurlijk was er ook tijd voor vragen van de pers en ging Wenger in op de transfer van Ramsey naar Juventus. "Ik denk dat dit niet met geld te maken heeft en dat het niet de wens van de speler was om weg te gaan", laat Wenger weten. "Wat er na mijn vertrek bij Arsenal allemaal is gebeurd, weet ik natuurlijk niet.”

Toch gaat Ramsey er financieel niet bepaald op achteruit in de Serie A. De Welshman gaat circa 456.000 euro bruto per week verdienen. Met zijn salaris wordt hij een van de grootverdieners bij la Vecchia Signora. Daarnaast wist de BBC te melden dat Ramsey de best betaalde Britse voetballer aller tijden wordt. Volgens Wenger laten spelers wel bewust hun contract aflopen. "Een goede speler kost vandaag de dag tussen de vijftig en honderd miljoen, maar dat hoeft een geïnteresseerde club dus niet te betalen."

"De speler is dan juist geïnteresseerd in de onderhandeling met de club, die hem wil kopen. Ze hoeven dan geen vijftig miljoen euro te geven, maar de speler wil wel graag een groot bedrag ontvangen", denkt Wenger, die tussen 1996 en 2018 aan het roer stond bij Arsenal. Ramsey kwam in de zomer van 2008 via Cardiff City naar Arsenal. Door the Gunners werd hij vervolgens verhuurd aan de club uit Wales en Nottingham Forest. Bij Juventus tekende hij een contract voor vier seizoenen.