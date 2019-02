‘Cristiano Ronaldo vult de leegte die Buffon in de kleedkamer achterliet’

Giorgio Chiellini is dolblij om bij Juventus samen te spelen met Cristiano Ronaldo. De Portugese superster stapte voor aanvang van het seizoen over van Real Madrid en maakt een uitstekende indruk op Chiellini. Volgens de Italiaanse verdediger neemt Ronaldo naast zijn voetbalkwaliteiten ook een imposante persoonlijkheid met zich mee.

De sensationele komst van Ronaldo viel samen met het vertrek van Juventus-icoon Gianluigi Buffon. De doelman trok na zeventien jaar de deur in Turijn achter zich dicht om een contract te tekenen bij Paris Saint-Germain. “Cristiano vult de leegte die Buffon in de kleedkamer achterliet”, zegt Chiellini tegenover Marca over de vijfvoudig winnaar van de Ballon d’Or. “Iedereen die in zijn buurt is, wil ‘iets’ van hem overnemen, hij is heel bijzonder.”

Chiellini is onder de indruk van de winnaarsmentaliteit van de Portugees. “Hij neemt een belangrijke rol van Gigi over in de kleedkamer. Allebei zijn het voorbeelden voor anderen”, meent de aanvoerder van la Vecchia Signora. “Hij maakt ons sinds zijn komst sterker met zijn indrukwekkende kwaliteiten op het veld. Alleen mensen die gek zijn, zullen aan hem twijfelen. Hij is zó goed. Naast dat hij enorm veel doelpunten scoort, creëert hij ook kansen voor anderen."

Juventus staat al jaren op eenzame hoogte in de Serie A. De club won al zeven seizoenen op rij de landstitel en dan ligt verslapping op de loer, weet Chiellini. “Cristiano heeft ons weer nieuwe impulsen gegeven. We willen er alles aan doen om boven onszelf uit te stijgen en nóg meer te bereiken dan dat we tot nu toe al hebben gedaan”, besluit de verdediger, die woensdagavond met zijn ploeg op bezoek gaat bij Atlético Madrid in de achtste finales van de Champions League.