Ajax-fans kondigen demonstratie in Den Haag aan tegen besluit uit 2006

Ajax-supporters gaan aanstaande zondag tijdens de wedstrijd tussen ADO Den Haag en Ajax protesteren in de binnenstad van Den Haag, zo heeft de AFCA Supportersclub bekendgemaakt. De fans protesteren tegen het feit dat zij al jarenlang niet meer welkom zijn bij uitwedstrijden in Den Haag. Burgemeester Pauline Krikke is op de hoogte en faciliteert de demonstratie.

Ajax-fans zijn al sinds 2006 niet meer welkom bij uitwedstrijden tegen ADO Den Haag. Dat besluit werd destijds genomen door burgemeester Wim Deetman na een overval van Ajax-hooligans op het supportershonk van ADO. Bij het incident raakte acht mensen gewond. Eind vorig jaar gingen Ajax, ADO, de KNVB, de politie en andere betrokken in gesprek over het opheffen van het verbod, maar kwamen daar toen niet uit.

"Destijds gaven wij al aan ons niet neer te leggen bij het besluit van de burgermoeder van de Hofstad. Daarom demonstreren wij a.s. zondag in Den Haag vanaf 12.15 uur gedurende de wedstrijd", zo meldt de AFCA Supportersclub op Facebook. "Met vijf bussen (249 supporters) is de AFCA Supportersclub aanwezig in de binnenstad om daar te protesteren tegen dit absurde besluit gebaseerd op ongegronde argumenten."