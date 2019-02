Oeps: Zlatan Ibrahimovic vergeet Ajax te noemen in rijtje oude clubs

In dit exclusieve interview met LA Galaxy-spits Zlatan Ibrahimovic blikt hij onder meer vooruit op de Champions League, bespreekt hij de Gouden Bal van Luka Modric en vertelt hij wat we kunnen verwachten van LA Galaxy. Zlatan is ervan overtuigd dat geen enkele ploeg op het miljardenbal er bovenuit steekt en iedereen de prijs kan winnen, maar als hij zijn oude ploegen noemt die nog in de race zijn, is er een opvallende afwezige...

