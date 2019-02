‘Castaignos vervolgt loopbaan in Zuid-Korea en tekent voor drie jaar’

Luc Castaignos vervolgt zijn carrière in Zuid-Korea. Wanneer de Nederlandse spits de medische keuring met succes weet te doorstaan, zet hij zijn handtekening onder een driejarig contract bij FC Gyeongnam, zo meldt Voetbal International dinsdagmiddag. Eerder op de dag werd duidelijk dat zijn contract bij Sporting Portugal was ontbonden.

Castaignos kwam bij Sporting Portugal niet meer aan de bak en kon na het ontbinden van zijn contract met een transfervrije status op zoek naar een nieuwe werkgever. In Zuid-Korea begint de competitie pas op 1 maart, terwijl de transfermarkt aldaar nog open is tot 28 maart. Zodra Castaignos met succes medisch gekeurd is, tekent hij een lucratief contract bij de nummer twee van het vorige seizoen in de K-League. Het is vooralsnog onbekend welk bedrag de ex-Feyenoorder gaat opstrijken in Azië.

Castaignos stond aan het begin van zijn carrière bekend als een groot talent en bevestigde dit door in zijn eerste volledige seizoen bij Feyenoord vijftien keer te scoren. Hij verdiende daarmee een transfer naar Internazionale, maar dat werd geen onverdeeld succes. Via FC Twente en Eintracht Frankfurt kwam hij in 2016 in Portugal terecht. In Lissabon kwam hij nauwelijks uit de verf. Vorig seizoen werd hij nog tijdelijk gestald bij Vitesse, waar hij in dertig competitiewedstrijden tweemaal trefzeker was. Dit seizoen kwam hij in de Portugese competitie niet verder dan 29 speelminuten.

De 26-jarige spits is niet de eerste aanvaller die deze maand naar Azië verhuist. Deze week werd ook bekend dat Richairo Zivkovic zijn loopbaan vervolgt in het Verre Oosten. Hij heeft zijn handtekening gezet onder een driejarig contract bij Changchun Yatai FC, een club van het tweede niveau in China. Hij gaat daar bijna drie miljoen euro netto per jaar verdienen. In Zuid-Korea komt Castaignos met Dave Bulthuis een andere Nederlander tegen. Hij verliet sc Heerenveen onlangs voor Ulsan.