Absentie Van Dijk een flinke aderlating: ‘Ze zullen hem onder druk zetten’

Liverpool moet het dinsdagavond in de Champions League-ontmoeting met Bayern München doen zonder de geschorste Virgil van Dijk. En dat is goed nieuws voor de Duitsers, zo denkt Stan Collymore. “Het is een groot verschil, om dat te zien hoef je geen genie te zijn.”

De oud-spits denkt dat Bayern kansen ruikt nu Van Dijk de eerste wedstrijd in de achtste finales moet missen. “Ik denk dat Robert Lewandowsi niet wakker heeft gelegen van de gedachte tegen Joel Matip en misschien wel Fabinho te staan”, stelt Collymore in gesprek met de Daily Mirror. De Braziliaan is doorgaans middenvelder, maar werd dit seizoen al vaker als centrale verdediger ingezet. “Het kan voor een spits erg motiverend zijn als je tegen de tweede keus staat of, in het geval van Fabinho, zelfs een spelers die normaal op een andere positie staat. Ik denk dat ze hem onder druk zullen zetten.”

Collymore, die zelf tussen 1995 en 1997 uitkwam voor the Reds, is onder de indruk van de absente Van Dijk. “Hij is groot, fysiek sterk, goed in de lucht en kan iemand van de bal zetten. Er zijn er maar weinig die het spel beter lezen. Dat hij er niet bij zal zijn, is een groot verschil. Om dat te zien hoef je geen genie te zijn. Ik denk dat Bayern bijzonder blij is ze in deze wedstrijd geen last van hem zullen hebben.”

Mocht Liverpool, mede door de afwezigheid van de Nederlander, een tegendoelpunt om de oren krijgen, dan moeten ze volgens Collymore niet direct bij de pakken neerzitten. “Met de sterke aanval die Liverpool heeft, is een klein verlies in eigen huis niet het einde van de wereld”, zegt hij, doelend op het Liverpool-trio Sadio Mané, Mohamed Salah en Roberto Firmino. “Dat zou in München nog wel te repareren kunnen zijn, hoewel het natuurlijk niet ideaal zou zijn.”