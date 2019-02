‘Hans Hateboer in beeld voor overstap naar Italiaanse top’

Hans Hateboer heeft zich in de kijker gespeeld bij Napoli, zo weet Il Mattino te melden. De Nederlander zou in beeld zijn om Elseid Hysaj, wiens toekomst onduidelijk is, te vervangen. Hateboer is al anderhalf jaar actief in de Serie A, waar hij onder contract staat bij Atalanta.

De rechtsback, die ook op het middenveld uit de voeten kan, maakte in januari 2017 de overstap van FC Groningen naar Atalanta. Met zijn sterke spel in Bergamo zou hij nu de interesse hebben gewekt van Napoli, de nummer twee van de hoogste competitie van Italië. Hysaj, de huidige rechtsback van de Napolitanen, zou in de belangstelling staan van verschillende Europese topclubs.

De 25-jarige Hateboer heeft zich bij Atalanta ontwikkeld tot een basisspeler en wordt dit seizoen ook steeds vaker op het middenveld opgesteld. Sinds zijn overstap naar de Serie A is hij eveneens in beeld gekomen bij het Nederlands elftal. Hij maakte in maart 2018 zijn debuut in de oefeninterland tegen Engeland en kwam tot dusverre tot drie wedstrijden voor zijn land.