Mats Seuntjens: ‘AZ is niet mijn plafond als voetballer’

In deze aflevering van Doorzagen is Justus op bezoek op het AFAS Trainingcomplex van AZ om Mats Seuntjens te interviewen. De middenvelder komt dit seizoen voornamelijk in actie als gelegenheidsspits in het elftal van John van den Brom en staat inmiddels op vijf treffers in de Eredivisie. In dit vragenvuur vertelt hij onder meer over zijn droomclub, wie hij de speler van de Eredivisie vindt, waar hij een vreselijk hekel aan heeft en waar hij het meeste geld aan uitgeeft.

Bekijk de video hieronder of abonneer en kijk op ons nieuwe YouTube-kanaal!