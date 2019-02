Ajax in beroep na verbod op uitfans bij Klassieker in bekertoernooi

Ajax gaat in beroep tegen het besluit van de KNVB om geen uitfans te accepteren tijdens het bekerduel tussen Feyenoord en Ajax van volgende week, zo melden Ajax Life en het Algemeen Dagblad dinsdag. De twee aartsrivalen treffen elkaar woensdag 27 februari in de halve finale van het toernooi om de TOTO KNVB Beker.

Ajax diende eerder een verzoek in om kaarten beschikbaar te stellen voor bezoekende supporters voor het treffen in De Kuip, maar dat verzoek werd eerder afgewezen. De Amsterdamse club en de bijbehorende supportersverenigingen zijn nu van mening dat de KNVB meer werk had moeten maken van het toelaten van uitfans. Het beroep van de club lijkt echter te laat te komen om op korte termijn effect te sorteren.

In december eiste Ajax al dat Feyenoord uitkaarten beschikbaar zou stellen voor de wedstrijd van 27 januari, die uiteindelijk met 6-2 werd gewonnen door de Rotterdammers. Vanaf 2009 zijn er geen bezoekende fans meer welkom geweest bij de wedstrijden tussen Ajax en Feyenoord nadat een Klassieker destijds danig uit de hand was gelopen. Dat besluit werd in eerste instantie voor vijf jaar ingevoerd, maar vanaf 2013 werd het steeds verlengd.

Burgemeester Aboutaleb liet onlangs in gesprek met RTV Rijnmond wel doorschemeren niet afwijzend te staan tegenover een herroeping van deze beslissing: “Ik vind het erg genoeg dat we nu geen supporters toelaten. Grote armoede”, liet hij toen optekenen.