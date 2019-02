Arbiters halve finales TOTO KNVB beker bekend: Blom fluit Klassieker

Kevin Blom heeft de leiding over Feyenoord - Ajax in de halve finale van de TOTO KNVB Beker. Dat heeft de voetbalbond dinsdagmiddag bekendgemaakt. Siemen Mulder zal de rol van VAR op zich nemen. Jochem Kamphuis is aangesteld bij de andere halve finale, tussen Willem II en AZ.

De strijd om een plek in de finale van de KNVB Beker tussen Feyenoord en Ajax wordt op woensdag 27 februari in Rotterdam gestreden. Blom leidt de Klassieker en zal dus worden bijgestaan door Mulder, die als videoscheidsrechter zal fungeren. Jeroen Manschot is de vierde official in De Kuip.

Een dag later, op donderdag 28 februari, staat de andere halve finale op het programma. In Tilburg spelen Willem II en AZ om een plekje in de eindstrijd. Deze wedstrijd wordt gefloten door Kamphuis. Dennis Higler staat hem achter de schermen bij, Christiaan Bax zal actief zijn als vierde man. Beide wedstrijden worden om 20.45 uur afgetrapt.