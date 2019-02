Bondsvoorzitter komt met revolutionair plan voor Spaanse Supercopa

Als het aan Luis Rubiales ligt, gaat de Supercopa op korte termijn op de schop. De bondsvoorzitter heeft volgens verschillende Spaanse media, waaronder Marca, AS en Sport, een nieuw format aangekondigd voor de Spaanse Supercup. In de toekomst moeten vier clubs in één speelstad gaan strijden om de Supercopa.

Naast de kampioen en de bekerwinnaar mogen ook de nummer twee van LaLiga en de verliezend finalist van de Copa del Rey in het vervolg deelnemen aan de Supercopa. Het toernooi zal dan bestaan uit drie wedstrijden: twee halve finales en een eindstrijd. Er zal in het nieuwe format van de Supercopa geen wedstrijd om de derde plaats zijn. Deze duels moeten dan worden afgewerkt in één speelstad, wat moet zorgen voor een ‘voetbalfeest’ en meer interesse in het toernooi.

Het valt niet uit te sluiten dat de Supercopa in de toekomst buiten Spanje afgewerkt zal worden. De editie van 2018, die tussen Barcelona en Sevilla ging, werd in het Marokkaanse Tanger gespeeld. Dit werd ingegeven door de drukke agenda van de Catalanen en stuitte in eerste instantie op verzet van Sevilla, maar leverde uiteindelijk voor beide ploegen een positieve ervaring op. Het was de eerste keer dat de Supercopa buiten Spanje en niet over twee wedstrijden gespeeld werd.

Er zouden reeds diverse steden zijn die de Supercopa graag willen huisvesten. Het is de bedoeling dat er voortaan een week voor de start van de competitie gestreden wordt om de Spaanse Supercup. Overigens moet het plan van Rubiales nog wel door een commissie binnen de Spaanse voetbalbond (RFEF). Als men in april instemt met het nieuwe format van de Supercopa, moet de editie van komende zomer al op dergelijke wijze afgewerkt worden.