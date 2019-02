Sporting Portugal neemt per direct afscheid van Luc Castaignos

Het dienstverband van Luc Castaignos bij Sporting Portugal is dinsdag tot een einde gekomen. De werkgever van onder meer Marcel Keizer en Bas Dost laat via de officiële kanalen weten dat het nog tot de zomer doorlopende contract van de spits met wederzijdse instemming is ontbonden. De 26-jarige aanvaller kan zodoende transfervrij op zoek naar een nieuwe werkgever.

Door de contractontbinding komt er na tweeënhalf jaar een einde aan een ongelukkige samenwerking tussen de Portugese grootmacht en Castaignos. De spits werd in 2016 overgenomen van Eintracht Frankfurt, maar kwam sindsdien tot slechts negen wedstrijden in de hoofdmacht, waarin hij niet wist te scoren. Ook onder Keizer mocht het niet lukken; de Nederlandse oefenmeester zette hem terug naar de beloften. Castaignos werd in het seizoen 2017/18 verhuurd aan Vitesse, waar hij geen grote indruk wist te maken.

Castaignos brak als jongeling door bij Feyenoord door in het seizoen 2010/11 vijftien competitietreffers te maken. Hij werkte daarmee de aandacht van Internazionale, maar het Italiaans avontuur liep niet uit op een succes. Na drie jaargangen bij FC Twente te hebben gespeeld, maakte Castaignos de overstap naar Frankfurt, voordat hij naar Portugal toog. De aanvaller stond in het begin van zijn carrière bekend als een groot talent, maar heeft aan die hoge verwachtingen niet kunnen voldoen.

Hoewel Castaignos nu transfervrij is, betekent dat niet dat hij zomaar bij iedere club kan aansluiten. De spits zou alleen kunnen tekenen bij een club in een land waarin de transfermarkt nog open was op het moment dat hij transfervrij werd. Zuid-Korea is een van die landen en zijn naam zingt rond bij FC Gyeongnam. Ook China en de Verenigde Staten zouden opties kunnen zijn voor Castaignos.