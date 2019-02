Liverpool en Bayern München geteisterd door blessures en schorsingen

Liverpool en Bayern München staan dinsdagavond gehavend tegenover elkaar in de achtste finales van de Champions League. Door blessures en schorsingen moeten Jürgen Klopp en Niko Kovac puzzelen om tot een formatie te komen voor het heenduel op Anfield. Doordat Virgil van Dijk (geschorst) en Arjen Robben (geblesseerd) het duel moeten laten schieten, komt er met Georginio Wijnaldum waarschijnlijk slechts een Nederlander in actie.

De grootste domper voor Liverpool op weg naar het duel met de Duitse grootmacht is de afwezigheid van Van Dijk. De aanvoerder van Oranje pakte in de groepsfase drie gele kaarten en moet derhalve een wedstrijd brommen. Behalve Van Dijk moet Klopp het mogelijk doen met nog eens vijf afwezige spelers van het eerste elftal. Joe Gomez en Alex Oxlade-Chamberlain zijn langdurig geblesseerd, terwijl het meespelen van Dejan Lovren onzeker is. De Kroaat kwam op 7 januari in de FA Cup tegen Wolverhampton Wanderers voor het laatst in actie en zijn inzetbaarheid is een race tegen de klok.

Mocht Lovren niet kunnen spelen, dan is het waarschijnlijk dat Fabinho het centrale duo vormt met Joel Matip. Stan Collymore, voormalig Liverpool-speler, denkt dat iedereen bij Bayern München hoopt dat Fabinho centraal achterin wordt geposteerd bij the Reds. “Het is geen rocket science om te zien dat de afwezigheid van Virgil van Dijk een enorme domper is voor Liverpool”, zegt hij in de Engelse media. “Robert Lewandowski zal niet wakker hebben gelegen van de mogelijkheid dat hij tegen Matip en Fabinho komt te spelen.”

Ook Xherdan Shaqiri is een vraagteken. Klopp leek maandag tijdens de persconferentie hoopvol over zijn inzetbaarheid. “Shaq heeft veel gedaan op de training, dus dat zal close worden. We moeten afwachten”, aldus de manager, die maandag nog een tegenvaller te verwerken kreeg. Roberto Firmino moest de training laten schieten vanwege ziekte. Het is onduidelijk of hij dinsdagavond in actie kan komen. Als hij niet kan spelen, zijn Daniel Sturridge, Divock Origi en Adam Lallana de opties voor Klopp om de Braziliaan te vervangen in de voorhoede.

Zo groot als bij Liverpool zijn de personele problemen aan de kant van Bayern niet, maar ideaal is de voorbereiding op de heenwedstrijd in de achtste finales van de Champions League allerminst. Robben ontbreekt door een bovenbeenblessure die hem al maandenlang aan de kant houdt. Jérôme Boateng stapte maandag niet op het vliegtuig naar Liverpool omdat hij kampt met buikgriep. Hij is dan ook niet inzetbaar bij de Duitse topclub.

Thomas Müller moet zowel de heenwedstrijd als return in de Allianz Arena laten schieten. In de laatste groepswedstrijd tegen Ajax (3-3) kreeg hij een directe rode kaart na een harde overtreding op Nicolás Tagliafico in de Johan Cruijff ArenA. De Duits international was zich van geen kwaad bewust en gaf aan dat hij de Argentijnse verdediger niet had gezien. De UEFA was onverbiddelijk en hield voet bij stuk bij het hoger beroep van Müller, die een schorsing van twee duels kreeg.

Het meespelen van Franck Ribéry was heel even onzeker. Hij stapte maandag niet op het vliegtuig met de rest van de Bayern-selectie, want zondagavond werd zijn vijfde kindje geboren. De Franse buitenspeler is uiteindelijk op eigen gelegenheid naar Engeland afgereisd. Ook Kingsley Coman kan naar alle waarschijnlijkheid gewoon spelen. Hij kreeg vrijdagavond een tik op zijn linkervoet in de wedstrijd tegen FC Augsburg (2-3 winst). Gevreesd werd voor een zware blessure, maar een dag later werd bij een MRI-scan duidelijk dat hij niets gebroken heeft. Coman trainde zondag individueel en bleek nog niet helemaal pijnvrij. Desondanks is hij fit verklaard.