Depay en co gewaarschuwd: ‘Lionel Messi vindt toch wel een oplossing’

Voor Olympique Lyon staat dinsdagavond de thuiswedstrijd tegen Barcelona in de achtste finales van de Champions League op het programma. Les Gones slaagden er in de groepsfase van het miljardenbal in om Manchester City twee keer van een overwinning af te houden (1-2 en 2-2). Trainer Bruno Génésio houdt zich aan die wedstrijden vast, al is hij op zijn hoede voor Lionel Messi.

“Het zou behoorlijk achterhaald zijn om een verdediger te instrueren alleen op Messi te letten. Hij vindt toch wel een oplossing. We kunnen er wel voor zorgen dat hij zo min mogelijk ruimte krijgt. Al weten we allemaal dat Messi zelfs dan nog in staat is om dingen te zien die niemand kan zien. Hij kan in tegenstelling tot veel anderen altijd iets forceren. Messi is een genie en heeft enkele geweldige spelers om hem heen. We moeten Barcelona als collectief bestrijden”, zo tekent Téléfoot op uit de mond van de oefenmeester.

“Het is duidelijk dat we ons beste spel moeten spelen tegen Barcelona, ik denk dat we in staat zijn om hun niveau aan te tikken. We zullen ervoor moeten zorgen dat zij moeten verdedigen”, zo gaat Génésio verder. Olympique Lyon, de werkgever van Memphis Depay en Kenny Tete, rekende afgelopen vrijdag nipt af met laagvlieger Guingamp: 2-1. De huidige nummer drie van de Ligue 1 overleefde in de groepsfase een poule met Manchester City, TSG 1899 Hoffenheim en Shakhtar Donetsk.

“We hebben twee geweldige wedstrijden gespeeld tegen Manchester City, dus dat geeft vertrouwen. Dat kunnen we ook tegen Barcelona laten zien. Al is dat wel iets anders, want zij hebben met Messi een speler in huis die je niet in elke selectie tegenkomt”, stelt Génésio. "We konden mee met Manchester City, dat op technisch en tactisch gebied tot de beste teams van Europa behoort. Barcelona zal optimaal gefocust zijn, dus wij moeten hetzelfde brengen als tegen Manchester City.”